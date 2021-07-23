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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Hakkinen: ''Max da, Lewis de artık ayağını gazdan çekmeyecek''

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, Editör

Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında yaşanan temas, Mika Hakkinen'e göre daha sadece başlangıç.

Hakkinen: ''Max da, Lewis de artık ayağını gazdan çekmeyecek''

İki rakip, Silverstone pistindeki Copse virajında temas etti ve Verstappen, saatte 150 mil hızıyla bariyerlere uçtu.

Hakemler bu olayda Hamilton'ı suçlu buldu ve İngiliz pilot 10 saniyelik cezaya çarptırıldı. Ancak bu Hamilton'ın yarışı kazanmasına mani olmadı.

Hamilton yarıştan sonra, olayda herhangi bir yanlış hareket yapmadığını savundu ve bu olayın Verstappen'in agresifliği nedeniyle olduğunu söylerken, Red Bull sürücüsü İngiliz pilotun ''saygısızca ve sportmenliğe uymayan şekilde'' galibiyet kutlamaları yaptığını dile getirdi.

Hakkinen'e göre ise, Pazar günü Britanya Grand Prix'sinde yaşanan kaza sadece daha başlangıç.

Çifte Formula 1 Dünya Şampiyonu bu kazanın sadece bir yarış olayı olduğunu savundu.

Unibet köşesine yazan Hakkinen şu ifadeleri kullandı: ''Pazar günkü Britanya Grand Prix'sinde Max Verstappen arasında yaşanan kaza tamamen yarış olayıydı.''

''O hızlarda yarışıyorsanız ve galibiyet için savaşıyorsanız, arada böyle şeyler olabilir.''

''Üst düzey bir sürücü olarak dünya şampiyonluğu için savaşıyorsanız, geri adım atmazsınız. Bizim işimiz yarışmak ve kendi tecrübelerimden biliyorum ki, tekerlek tekerleğe mücadelelerde araçların temas etmesi her zaman ihtimal dahilindedir.''

''Max çok özgüvenli hissediyor. Bu sezon beş Grand Prix kazandı ve Dünya Şampiyonası'nı lider götürüyor. Harika bir başlangıç yaptı ve Lewis'e o pozisyonu kolay kolay bırakmayacaktı. Özellikle öylesine hızlı ve sonrasında daha hızlı üç viraja açılan bir virajda, geçiş yapmak çok mümkün değil.''

''Lewis de aynı şekilde hem kendine hem de aracına güveniyor. Şu ana kadar çok şey başardı ve çok fazla tecrübesi var, bu da onun galibiyete odaklandığı anlamına geliyor ve Max'tan pist üzeri pozisyonu kazanmaya çalıştı.''

''Onların çarpıştığını gördüğümde 'Aman tanrım!' diye düşündüm çünkü orası oldukça hızlı bir viraj. Max yara almadığı için çok mutluyum ve bu aynı zamanda mevcut araçların ne kadar güçlü olduğunun ve FIA'nın bu tür kazalarda sürücülerin araçlarından yürüyerek çıkmasını sağlamak için emin olmaya çalıştığının bir göstergesi. Geçmişte, 51 G kuvveti içeren bir kazada hayatta kalabilmek çok kolay olmazdı.''

''Bu kaza, ikili arasındaki ve Dünya Şampiyonası'ndaki fitili ateşledi. İkisi de kazanın tekrarlanmasını istemeyecek ancak bir sonraki sefer bu tür yakın bir mücadele içine girerlerse de ikisi de ayağını gazdan çekmeyecek.''

''Onların sezonun sonuna kadar savaşacağını görüyoruz. Bu gerçekten harika olacak.''

Hamilton'ın İngiltere'deki yarışı kazanması ve Verstappen'in yarışı tamamlayamamasıyla, iki rakip arasındaki puan farkı 8'e düştü.

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F1'deki arka kanat savaşı gittikçe neden daha karmaşık hal alıyor?

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F1'deki arka kanat savaşı gittikçe neden daha karmaşık hal alıyor?
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