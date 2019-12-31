Hakkinen: "Lewis, oyununun zirvesinde"

Hakkinen, yakın zamanda Unibet’teki makalesinde şu ifadeleri kullandı:

“Lewis Hamilton’ın son yarıştaki dominasyonu, 6 kez dünya şampiyonu için en iyi sezon kapanışı olabilirdi. Tamamıyla kontrolü elinde barındırdı, sesi mühendisiyle konuşurken sakin ve işine odaklanmış şekilde duyuluyordu, daha sonrasında da çok mutluydu. Lewis gelecek ay 35 yaşına girecek ve şu anda performansının zirvesinde."

“Bu galibiyet aynı zamanda Mercedes’in Abu Dhabi’deki üst üste 6.galibiyetiydi. Pist, araçlarına ve lastik kullanımlarına çok uygun bir pist. Aynı zamanda Lewis’in çok eğlenceli bulduğu bir pist -bu galibiyet onun buradaki 5.galibiyetiydi- ve yarış sonrası David Coulthard’a verdiği demeçte genç yeteneklerin Formula 1’e gelmesini takdir ederken onlarla yarışmasını ne kadar eğlenceli bulduğunu anlatması gerçekten çok güzeldi."

Verstappen ve Leclerc sporun geleceği

“Max Verstappen ve Charles Leclerc’in ona podyumda eşlik etmeleri çok uygundu, çünkü 22 yaşlarında olarak sporun geleceğini temsil ettikleri durumdalar. Onlardan bu sene üstün ve göze çarpan performanslar gördük, yarış kazanarak kendilerinin geleceğin dünya şampiyonları olduklarını kanıtlamış oldular.

“Bu sene Max için önemli bir sene oldu. 2018’in ilk yarısında birkaç hata yaptı, çok hızlı olmayan bir aracı aşırı hızlı kullanmaya çalıştı, ancak daha sakinleşti ve bu sene çok güçlü oldu. Avusturya, Almanya ve Brezilya’da aldığı galibiyetlerle ne kadar güçlü olduğunu göstermesiyle beraber aynı zamanda Red Bull Honda partnerliğinin ne kadar iyi çalıştığını da gösterdi.

“Honda’daki mühendisler, Ferrari ve Mercedes’le olan farkı kapatmak için biraz daha güç bulmak zorundalar, ancak Max’in sürücüler klasmanında üçüncü olduğunu göz önüne alırsak bu bayağı kayda değer bir başarıydı.

“Takımın yanlış bir şekilde aracına benzin koyması sonucu verilen 50,000€ para cezası ve Sebastian Vettel’in başarısız şekilde sonuçlanan ilk pit stopuna rağmen, ki bu hala takımda olan operasyon hatalarını gösteriyor, Charles’ı Abu Dhabi’de podyumda gördük.

“Pierre Gasly ve Alex Albon’a saygısızlık yapmak istemem, ama eğer Red Bull düzenli bir şekilde Max’ın yanında olan güçlü bir takım arkadaşından faydalanabilseydi, Ferrari takımlar şampiyonasında 2.'liği almakta zorlanabilirdi. Max’in hem Charles’ı hem de Sebastian’ı yenmiş olması takdire şayan.

Binotto, Vettel-Leclerc konusunda bir sorunla karşı karşıya

“Ferrari, tabii ki de güçlü bir takım olarak kalmakta ve bu seneki aracın düzlük hızı inanılmazdı. Ancak, eğer seneye Mercedes ve Red Bull’u yenmek istiyorlarsa onların operasyon hataları, strateji hataları yapmak ve takım içinde bulunan gerginlikten sorun yaşama gibi birtakım problemleri bulunmamalı.

“Charles’ın 2, Sebastian’ın 1 galibiyet kazanması ve genç Monakolunun sezondaki yarışların üçte birinde pole pozisyonu yakalamasıyla beraber bu sezon Sebastian’ın bir takım arkadaşına yenildiği sadece ikinci sezon.

“İki sürücü de birbirlerini zorluyorlar ancak, aynı Brezilya’da gördüğümüz gibi, takım patronu Mattia Binotto’nun, Hamilton ve Valtteri Bottas’ın Mercedes’te uyguladığı gibi onların da beraber çalışmaları yönünde bir zorlu görevi bulunuyor.

Bottas bu sene kendini çok geliştirdi

“Valtteri, eğer yarışta son sırada başlıyor olmasaydı ve daha sonrasında da 20 tur boyunca DRS'nin çalışmama durumu olmasaydı Abu Dhabi’deki yarışı podyumda bitirebilirdi. Dördüncülük onun umabileceği en iyi sonuçtu.

“Formula 1’de geçirdiği en iyi sezonun sonunda Valtteri kendini çok geliştirdi ve benim fikrime göre Hamilton-Bottas partnerliği hız, yetenek, takım mentalitesi ve yılların tecrübesini göz önüne aldığınızda en güçlü birlikteliği gözler önüne seriyor.

McLaren 2020’yi iple çekiyor

“Her ne kadar Abu Dhabi’de 13. sırada finiş görse de Kimi Raikkonen’in performansından söz etmeliyim, bu sene takım arkadaşı Antonio Giovinazzi’ye 29 puan fark attı ve sezonun ilk 10 yarışının 7’sinde puan almayı başardı.

“McLaren, Renault ve Racing Point gibi takımlarla karşılaştırıldığında, Alfa Romeo’nun araç performansı sezonun ikinci yarısında düştü ve Kimi kesinlikle kışın önemli bir adım atacaklarını ümit ediyor olacak.

“Carlos Sainz ve Lando Norris, McLaren adına bu sene güçlü bir performans gösterdiler ve Carlos'un, Nico Hulkenberg’i Abu Dhabi yarışının son turunda 1 puan almak için geride bırakıp sürücüler klasmanında 6.'lığı alması takıma fantastik bir sene sonu yaşattı.

“Carlos çok zeki bir sürücü ve şu anda arkasında 5 senelik bir Formula 1 tecrübesi var. Çok iyi bir çaylak sezonu geçiren ve Abu Dhabi’de güçlü bir 8.'lik alan 20 yaşındaki çaylak sürücü Lando ile çok iyi bir partnerlik kurdular.

“İki tane şampiyonluk kazandığım takım olan McLaren’in sezonu takımlar şampiyonasında 4. bitirmesi, yaralarını sarması konusunda önemli bir adım oldu. 2020’yi kesinlikle iple çekiyorlar.

Takımlar ve sürücülerin dinlenmesi için çok az zaman var

“Abu Dhabi’de yapılan sezon finali 1963’ten beri ilk defa Formula 1’in Aralık’ta yapıldığını bize gösterdi ve 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14 haftalık test zamanı Abu Dhabi’de başladı.

“Gelecek sene 22 tane, yani rekor sayıda yarış olacak – 1998 ve 1999’da şampiyonluk kazandığım yıllardan 6 yarış daha fazla- ve bunların içinde Hollanda’ya geri dönüşle beraber Vietnam’da yeni bir organizasyon yer alıyor. Takımlar ve sürücülerin dinlenmesi için çok az zaman var ve çekişmenin gerginliği hiç olmadığı kadar fazla.

“2019’un ikinci yarısını göz önüne aldığımızda 2020’nin yakın kapışmalarla geçeceğini, en az 3 takımın ve 6 sürücünün yarış kazanabilecek pozisyonda olacağını tahmin ediyorum. Bir an önce gel Melbourne!”

Çeviri: Efe Kahya