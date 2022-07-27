Hakkinen: "Leclerc'in yetenekli olduğunu kabul etmesi gerekiyor"

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Ferrari pilotu Leclerc, geçtiğimiz hafta Paul Ricard’daki yarışın ilk turlarını lider götürdü ancak bariyerlere çarpması ardından galibiyeti şampiyonluk rakibi Max Verstappen’e kaptırdı.

Şu anda Leclerc, pilotlar şampiyonasında Verstappen’in 63 puan ardında 2. sırada yer alıyor. Takımlar şampiyonasında ise Ferrari, Red Bull’un 82 puan gerisinde bulunuyor.

Leclerc, yarıştan sonra basına verdiği röportajlarda hatasının “kabul edilemez” olduğunu dile getirdi. Ayrıca Budapeşte yarışına kadar evden çıkmayacağını ve yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu da söyledi.

Leclerc’in kazası ve bunun şampiyonluk savaşındaki etkisi hakkında konuşan 2 kez dünya şampiyonu Hakkinen, Monakolu pilotun tam olarak ne hissettiğini anlayabildiğini belirtti.

Unibet Blog’una yazan Hakkinen, “Herkes hata yapar ama bu herkesin gözü önünde olan ve pahalıya patlayan bir hataydı.”

“Ben de aynı deneyimi yaşadım. Örneğin, 1999 senesinde İtalyan Grand Prix’sinde lider giderken kaza yapmıştım ve çok zor bir deneyimdi. Ne yaptığınızı biliyorsunuz, galibiyeti çöpe atmış oluyorsunuz ve bunun sorumluluğunu kabul etmeniz gerekiyor."

“Charles harika bir sürücü ve 18. tura kadar mükemmel sürdü. Max tarafından büyük bir baskı altında kaldı ama Ferrari yüksek süratlı virajlarda çok iyiydi ve Red Bull’u arkasında tutabiliyordu.”

“Paul Ricard’da Ferrari ve Red Bull’un çok yakın olması harikaydı ama Charles’ın hatası bu mücadeleyi sona erdirdi.”

“O andan itibaren Max’in işi kolaylaştı. Yarışı kontrol altında yönetti, lastiklerini korudu ve şampiyonluk için önemli bir adım daha atmış oldu.” ifadelerini kullandı.

Hakkinen, Leclerc’e birkaç tavsiyede de bulundu ve şu anda Carlos Sainz gibi güvenebileceği “güçlü” bir takım arkadaşı olması gibi olumlu noktalara odaklanması gerektiğini dile getirdi.

Hakkinen, “Şu anda önemli olan Charles’ın buna nasıl cevap vereceği.”

“Yarıştanda sonra da söylediği gibi Imola ve Paul Ricard’da yaptığı hatalardan dolayı 32 puan kaybetti ve Max’i yenmek istiyorsa bunu yapmaya devam edemez. Bunun yan sıra Ferrari’nin strateji ve güvenilirlik sorunları var.”

“Önemli olan şu ki Charles’ın yarış kazanmak için gerekli yeteneğe ve araca sahip olduğunu kabul etmesi ve sadece olumlu noktalara odaklanıp her hafta sonunu teker teker ele alması gerekiyor. Her seferinde önündeki yarışa odaklanmalı.”

“Yapabileceği tek şey her yarışa konsantre olmak ve her şeyi doğru yapmaya odaklanmak.”

“Bu sporda öğrenmeye devam etmeniz, takımla çalışmanız ve gereken her şeyi yapmanız gerekiyor.” dedi.

Mika Hakkinen 1 / 1 Fotoğraf: Alexander Trienitz