Hakkinen, Leclerc'in performansından etkilendi

Charles Leclerc, 2019'da Ferrari ile yarışmaya başlamış ve ortaya koyduğu performansla herkesin takdirini kazanmıştı.

Monakolu sürücü, sezon boyunca en çok pole pozisyonu alan isim olduğu gibi, takım arkadaşı Sebastian Vettel'i de geride bırakmayı başardı.

Eski F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Leclerc'in ortaya koyduğu bu performanstan etkilendiğini söyledi.

Hakkinen, “Charles'ın 2019'da Sebastian Vettel'i yenmesi inanılmaz. Sebastian'ın sadece Formula 1'de değil, Ferrari'de de ne kadar deneyim sahibi olduğunu düşünürsek, bu başarıyı daha da büyük kılıyor. Bu sonuçlar Leclerc'in yeteneği sayesinde ortaya çıktı."

"Ferrari genellikle pilotlarına performans göstermeleri için için yeterli vakit vermez, bu nedenle en başından itibaren iyi sonuçlar alması ve kendisini doğru insanlarla çevrelemesi önemliydi. Bu sayede gerekli bilgilere sahip oldu ve bu da ilerlemesine yardımcı oldu. Sadece aracı sürmekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda baskıyla da başa çıkmanız gerekiyor."

"Brezilya'daki kazada hangi pilotun suçlu olduğunu söylemek istemiyorum. Ancak bu olay, takımın ciddi bir sorunu olduğunu gösteriyor. Bu tür bir şey yaşanmamalı."

F1 takımı olsaydı mevcut pilotlardan hangisini oraya çağıracağı sorusuna Hakkinen, “Valtteri Bottas ve Leclerc'i çağırırdım. Ama farklı yıllarda yarışan sürücülerden bahsedersek, muhtemelen takımım için kendimi seçerdim!" yanıtını verdi.