Hakkinen: "Leclerc artık Verstappen'in şampiyon olmasını engelleyemez"

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İki kez dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Belçika Grand Prix'sinin sonuçlarını Unibet'e yorumlarken, son yarışta rahat bir zafer elde eden Verstappen'in şampiyonluğa yakın olduğunu vurguladı.

Hakkinen, "Max Verstappen hafta sonu boyunca harika görünüyordu. Antrenmanlarda zaten güçlü bir tempoya sahipti, ancak sıralama turlarında diğerlerinden tamamen farklı bir performans sergiledi. En yakın rakibine yarım saniye fark atması ve takım arkadaşı Sergio Perez'den 0.8 saniye daha hızlı olması etkileyici bir üstünlük."

"Yarışa 14. başladı ama geri gelmesini bekliyordum. Verstappen çok hızlı bir şekilde tırmandı, sekizinci turda zaten ilk üçteydi ve 12. turda da liderliği aldı. Özellikle Les Combes şikanından önceki uzun düzlükte hızlıysanız, geçiş yapmak kolaydır, ancak sürücünün yine de aracı iyi konumlandırması gerekir ve Verstappen her şeyi mükemmel bir şekilde kontrol etti."

"Bu noktada Charles Leclerc'in Max'i şampiyonluk savaşının dışına çıkarabileceğini hayal etmek zor. Sezonun bitmesine yalnızca sekiz yarış kaldı ve Verstappen 93 puan farkla lider konumda. Dahası, Red Bull gittikçe hızlanıyor ve Ferrari, gerekli güvene ya da istikrara sahip değil. Leclerc'in hâlâ yarış kazanmasını bekliyorum ama şampiyonada Verstappen'i engelleyebileceğini hiç sanmıyorum." dedi.

Bir McLaren efsanesi olan Hakkinen, McLaren'dan ayrılacağını açıklayan Daniel Ricciardo hakkındaki görüşlerini de paylaştı.

İki kez dünya şampiyonu, "Daniel Ricciardo'nun hızlı bir pilot olduğunu biliyoruz, McLaren'ın de rekabetçi ve hırslı bir takım olduğuna da şüphe yok ancak aralarındaki işbirliği işe yaramadı. Bazen zor kararlar vermeniz gerekiyor."

"Dokuz yıl boyunca McLaren için yarışacak ve iki şampiyonluk kazanacak kadar şanslıydım. Birbirlerine güven duymaları için takım ve pilot arasında karşılıklı güven duygusunun olması gerektiğini çok iyi biliyorum."

"Bu güveni kaybederseniz, araçtan ve sürücüden hız almak çok zorlaşır." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, alongside George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images