Formula 1

Hakkinen, İstanbul'a geldi: "Pilotlar Türkiye GP'yi heyecanla bekliyordur"

Formula 1’in iki kez dünya şampiyonu Mika Hakkinen, İstanbul’da katıldığı söyleşide Ayrton Senna ve Michael Schumacher ile yaşadığı unutulmaz mücadeleleri anlattı. Senna’yı sıralama turlarında nasıl geride bıraktığını açıklayan Fin pilot, Schumacher’i geçebildiği tek noktayı ve İstanbul Park hakkındaki düşüncelerini de paylaştı.

Kemal Şengül

Düzenlendi: 26 Kas 2026 20:33

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Formula 1’in unutulmaz isimlerinden Mika Hakkinen, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından İstanbul’da düzenlenen söyleşide motor sporları tutkunlarıyla bir araya geldi. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Fin pilot; kariyerinden, Ayrton Senna ve Michael Schumacher ile yaşadığı rekabetten, İstanbul Park’tan ve Formula 1’in geleceğinden bahsetti.

İki kez dünya şampiyonu olan Hakkinen, özellikle Senna ve Schumacher ile ilgili anlattıklarıyla dikkat çekti.

İstanbul Park hakkındaki düşüncelerini paylaşan Hakkinen, pistin değişken yükseltilerinin ve iniş çıkışlarının sürüşü zorlaştırdığına dikkat çekti.

Fin pilot, “İstanbul'daki pist öncelikle çok zorlu bir pist. Buradaki yarış da benim için çok zorluydu. Çünkü pistin yükseltileri çok farklı, sürekli iniş ve çıkışların olduğu bir yapısı var. Dolayısıyla aracın dengesini kurmak biraz sıkıntılı olabiliyor. Ancak bunların ötesinde çok harika ve keyifli bir pist. Eminim buraya gelecek Formula 1 pilotları da yarışı büyük bir heyecanla bekliyorlardır.” dedi.

Senna’yı nasıl geçtiğini anlattı: “Meslek sırrı”

Hakkinen, kariyerinin ilk dönemlerinde Ayrton Senna ile yaşadığı mücadelelerden birini de anlattı. 1993 yılında üç Grand Prix’de Brezilyalı pilotla karşı karşıya gelen Fin pilot, bu yarışlardan birinin sıralama turlarında Senna’yı geride bırakmayı başardı.

Aralarındaki farkın yalnızca 0,1 saniye olduğunu belirten Hakkinen, o anın kendisi için olağanüstü bir deneyim olduğunu söyledi.

Senna’yı geçmesini sağlayan sürüş tekniğini anlatan Hakkinen, “Virajlardan biri oldukça zorlayıcıydı. Hızlı girmemiz gereken bir virajdı ancak viraja girerken biraz fren yapmamız gerekiyordu. Öyle bir virajdı ki ayağınızın ucuyla frene dokunup ardından yeniden tam gaz devam etmeniz gerekiyordu. O anda bir şekilde bunu başarabildim. Ayağımla frene hafifçe dokunduktan sonra yeniden tam gaz devam ettim ve sonunda Senna'yı geçtim.” ifadelerini kullandı.

Sıralama turlarının ardından Senna’nın kendisine nasıl başardığını sorduğunu belirten Hakkinen, “Nasıl başardın, bunu nasıl yapabildin?” sorusuna verdiği yanıtı da paylaştı: “Ben de ‘Meslek sırrı’ diyerek kendisine herhangi bir şey söylemedim.”

Hakkinen, bu başarısının ardından Senna’nın kendisini geliştirmek için yoğun şekilde çalıştığını ve sonraki iki Grand Prix’de çok güçlü performans sergilediğini söyledi.

Brezilyalı pilotun deneyimine ve mühendisleriyle çalışma biçimine dikkat çeken Fin pilot, o dönemde Senna’dan daha iyi olmadığını fark ettiğini belirtti.

“O anda Senna'dan daha iyi olmadığımı fark ettim. Hem deneyimi hem mühendislerle çalışma şekli hem de yarışı anlama biçimi, onu yeniden geçmemi ve yenmemi engelledi. Benim o dönemdeki deneyimim buna yetmedi” dedi.

Schumacher’i nasıl geçtiğini açıkladı

Hakkinen’in kariyerindeki en unutulmaz mücadelelerden biri, 2000 Belçika Grand Prix’sinde Michael Schumacher ile yaşadığı rekabetti.

Yarışın büyük bölümünde lider giden Hakkinen, yaptığı hatanın ardından liderliği Schumacher’e kaptırdı. Yarışın bitimine altı tur kala Alman pilotun arkasında kalan Fin pilot, son bölümde gerçekleştirdiği atakla liderliği yeniden ele geçirdi.

İki pilotun araç ayarlarının farklı olduğunu belirten Hakkinen, kendisinin daha yüksek yere basma kuvvetiyle yarıştığını, Schumacher’in ise daha düşük yere basma kuvvetini tercih ettiğini anlattı. Bu nedenle düzlüklerde kendisinin, pistin yükseltili ve inişli bölümlerinde ise Schumacher’in daha hızlı olduğunu söyledi.

Schumacher’in kendisini geçmesini engellemek için savunma yaptığını belirten Hakkinen, “Onu geçmeye çalıştığımda, daha önce de söylediğim gibi, biraz yaramaz biriydi. Geçememem için sürekli önüme kırarak beni engelledi. Onu geçebileceğim tek bir nokta vardı. O noktada elimden geleni yaptım ve geçmeyi başardım.” ifadelerini kullandı.

Schumacher’i yakından tanımanın rekabet açısından önemine de değinen Hakkinen, Alman pilotu “İnanılmaz bir savaşçı, son derece profesyonel bir pilot” sözleriyle tanımladı. Schumacher ile aynı dönemde yarışmış olmaktan gurur duyduğunu da ekledi.

“Dünya şampiyonluğunu 30 yaşında kazandım”

Motor sporlarına altı yaşında başladığını belirten Hakkinen, ilk dünya şampiyonluğunu 30 yaşında kazandığını hatırlattı. Başarısının arkasında uzun yıllara yayılan yoğun bir çalışma süreci bulunduğunu vurgulayan Fin pilot, yeteneğin tek başına yeterli olmadığını söyledi.

“Motor sporlarına 6 yaşında başladım. O yaştan beri aslında bu yarışların içinde öğrenmeye devam ediyorum. İlk dünya şampiyonluğumu, ilk şampiyonamı 30 yaşında kazandım. Bunun çok çalışmanın getirdiği bir başarı olduğunu söyleyebilirim” diyen Hakkinen, profesyonel bir Formula 1 pilotu olabilmek için yetenekten fazlasının gerektiğini ifade etti.

Şampiyonluğu kazandıktan sonra ne yaptığı sorulduğunda ise Hakkinen, “Sabah uyandım ve banka hesabımı kontrol ettim. Komikti” yanıtını verdi.

1998 Monaco Grand Prix’sini de kariyerinin en özel yarışlarından biri olarak gösteren Hakkinen, bu zaferin kendisine ve takımına dünya şampiyonluğunu kazanabileceklerine dair büyük bir özgüven verdiğini belirtti.

Schumacher: “İnanılmaz bir savaşçıydı”

Michael Schumacher hakkında da konuşan Hakkinen, Alman pilotun yalnızca hızlı değil, aynı zamanda son derece profesyonel ve mücadeleci bir karaktere sahip olduğunu söyledi.

“Michael Schumacher hakkında söylenecek çok şey var. Öncelikle inanılmaz bir savaşçı, son derece profesyonel bir pilottu. Bazen de biraz yaramaz bir çocuk gibiydi. Kendisini iyi tanıyordum ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü rakibinizi tanımanız gerekiyor.” diyen Hakkinen, Schumacher’in pistteki hamlelerini tanımanın rekabet sırasında kendisine yardımcı olduğunu belirtti.

“Şu anda bile McLaren’ın kazanacağını düşünüyorum”

McLaren’ın geleceğine ilişkin daha önce yaptığı tahminleri de değerlendiren Hakkinen, takımın başarısının arkasında güçlü bir kadro ve doğru yatırım stratejisinin bulunduğunu söyledi.

McLaren ekibini yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirten Fin pilot, “Harika bir ekip, harika pilotlar ve çok iyi mühendislerden oluşuyorlar. Bundan da önemlisi, yatırımlarını nereye yapacaklarını ve hangi yönde ilerleyeceklerini biliyorlar” ifadelerini kullandı.

Hakkinen, takım hakkındaki beklentisini ise “Açıkçası şu anda bile McLaren'ın kazanacağını düşünüyorum” sözleriyle dile getirdi.

Yeni Formula 1 kurallarından şikâyetçi değil

Formula 1’deki yeni düzenlemeler ve özellikle güç ünitesi kuralları hakkında da konuşan Hakkinen, takımların değişen kurallara uyum sağlaması ve yeni fırsatları değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

“Yeni bir düzenleme geldiğinde ona göre elinizden gelenin en iyisini yapmanız, düzenlemenin en iyi yönlerini ve size sağlayacağı avantajları değerlendirmeniz gerekir” diyen Fin pilot, yeni kurallardan şikâyetçi olmadığını belirtti.

Hakkinen, Las Vegas Grand Prix’sini yeni düzenlemelerin olumlu sonuçlarını gösteren bir örnek olarak değerlendirdi. Yarışta çok sayıda geçiş yaşandığını ve araçların birbirine yakın mücadele ettiğini söyleyen Hakkinen, “Dolayısıyla düzenlemelerle ilgili herhangi bir şikâyetim yok” dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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