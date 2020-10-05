Hakkinen: "Her zaman tüm kuralları hatırlayamazsınız"

Lewis Hamilton, Rusya GP'de piste çıkış turunda izin verilmeyen bölgelerde iki defa kalkış antrenmanı yaptığı için her bir olay sebebiyle 5'er saniye cezası almıştı. Bu cezaların ardından yarışı Valtteri Bottas rahat bir şekilde kazandı.

Hakkinen, en iyi pilot ve araç kombinasyonuna sahip olsanız dahi bu tür ufak detayların sonucunun önemli olabileceğini söyledi.

Unibet'teki köşe yazısında Hakkinen, "Lewis Hamilton'ın gride çıkış turunda izin verilmeyen bölgelerde iki defa kalkış antrenmanı yapması, özellikle kurallara ve prosedürlere çok dikkat eden pilot ve takım olmalarını düşündüğümüzde çok sıra dışı bir hataydı."

"Pilotun sürekli olarak tüm kuralları hatırlaması zor bir şey. Bu yüzden yarış öncesi toplantıları çok önemli çünkü o esnada mühendisler ve ekip, neyi yapıp neyi yapamayacaklarını hatırlıyorlar. Özellikle belli yarışlarda uygulanan belli kurallar olduğunda bu önemli. Lewis, mühendisleriyle kalkış antrenmanı yapıp yapamayacağını konuştu ancak ne yazık ki yanlış yerde bunu yaptı."

"Lewis pole pozisyonunu almıştı ancak yarış startı için dezavantajlı lastiklere sahipti. Sıralamaların 2. seansındaki hatasının ardından Sebastian Vettel kazasıyla yumuşak lastikleri kullanmak zorunda kaldı. "

"Şampiyona lideri pilotun küçük sorunlar yaşadığı bir hafta sonu oldu. Bu sorunlar nedeniyle galibiyet fırsatını kaçırdı. Ben de bu tür durumları birçok kez yaşadım. Çok küçük şeylerin bazen sonucu büyük oluyor. Bu yüzden her bir detay çok önemli. Her zaman kazanmakla kaybetmek arasındaki farkı küçük detaylar belirler." dedi.