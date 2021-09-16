Hakkinen: "Her ikisi de kazayı önleyebilirdi"

2021 Formula 1 sezonunda şampiyonluk savaşı tüm heyecanıyla devam ediyor ve şampiyonluk adayları Lewis Hamilton - Max Verstappen, geçtiğimiz hafta sonu bir kez daha birbirleriyle temas yaşadılar.

İkili Silverstone'da temas yaşamış ve Max Verstappen büyük bir kaza yapmıştı. O yarışta Lewis Hamilton'a zaman cezası verildi. Geçen hafta sonu yapılan Monza'da yaşanan ikinci olayda ise her iki pilot da yarış dışı kaldı ve Verstappen, Rusya GP için üç sıra grid cezası aldı.

Olayı değerlendiren eski F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, her iki pilotun da kazayı önleyebilecekken bunu yapmadığını belirtti.

Hakkinen, Unibet için yazdığı köşe yazısında, "Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasındaki kaza önlenebilirdi. Fakat iki şampiyonluk adayı pistin aynı bölümünde karşı karşıya geldiğinde böyle olabiliyor."

"Hakemler, olanlardan büyük oranda Max'i sorumlu tuttular ve bir sonraki yarış için ona grid cezası verdiler. Ancak Max çok daha büyük bir ceza aldı ve yarışı kazanmadı. Lewis'i yenmek için rakibinden daha iyi performans göstermesi gerekiyor."

"Eski rakiplerim Ayrton Senna ve Michael Schumacher birçok tartışmalı kazaya karıştı. Bence kazalardan kaçınmak ve kazanmaya odaklanmak her zaman en iyisidir."

"Birbirinize çarptığınızda, ne olacağını asla bilemezsiniz. Rakibinizin aracı hasar alabilir ancak aynı zamanda siz de hasar alabilirsiniz. Birbirine çarpmak herhangi bir kesinlik sağlamaz.”

"Her yarışı kazanamayacağınızı kabul etmek çok daha iyidir. Bazen ikincilik veya üçüncülük de önemli bir sonuçtur, özellikle de dünya şampiyonluğunu kazanmaya çalışırken daha da önemli hale gelir."

"Silverstone'da Max, Lewis ile çarpışmasının ardından yaralanmadığı için şanslıydı. Pazar günü Lewis'in hayatını da halonun kurtardığını gördük. Dört yarışta potansiyel olarak ciddi iki kaza çok endişe verici çünkü güvenliği hiçbir şekilde hafife almamak gerekiyor."

"Rehavete kapılmamak gerek. Bu yılki şampiyonluk savaşını takip etmek harika ve birbirine çok yakınlar. Max ve Lewis'in her turda yüzde 100'ünü verdiğini görmek isterim ama aynı zamanda onların yarışları bitirmelerini ve podyumda olmalarını da istiyorum."

"Bırakın şampiyonu kazaların sayısı değil, sonuçlar belirlesin." ifadelerini kullandı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B collide Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images