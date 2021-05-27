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Formula 1 / Monako GP Haberler

Hakkinen: "Hamilton'ın rekorlarını kırmak çok zor olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Lewis Hamilton'ın sahip olduğu mevcut rekorları kırmanın gerçekten zor olacağı görüşünde.

Hakkinen: "Hamilton'ın rekorlarını kırmak çok zor olacak"

Formula 1'de her dönem belirli rekorlar bir başka pilot tarafından kırılıyor. Ancak Lewis Hamilton, son yıllarda bu rekorlara başka bir boyut kazandırdı.

Hamilton, Michael Schumacher'in 2000'li yıllarda kırdığı rekorların neredeyse tümünü eline geçirdi ve hepsini daha da ileri taşıdı.

Bugün itibariyle galibiyet rekoru 98'e çıkarken, pole pozisyonu rekoru 100'e, podyum rekoru 169'a ve en çok lider gitme ise 5.174 tura çıktı.

Schumacher'le uzun yıllar mücadele veren Mika Hakkinen, Hamilton'ın rekorlarını kırmanın çok zor olacağı görüşünde.

Fin pilot, “Formula 1'de her zaman belirli bir dönem olur. Sürücülerden biri, bir yıl veya birkaç yıl iyi performans gösterir ve mükemmel sonuçlar alır."

"Sonra yeni bir yıldız belirir. İki farklı dönemi karşılaştırırsak, mesela 10, 20 veya 30 yıl önce olanları düşünürsek o zaman bir şeyi yargılamak çok zor olur, çünkü zaman değişiyor. Ancak Lewis, Formula 1'deki dönemini çok iyi değerlendirdi."

"Bugün piste baktığımızda çok sıkı bir mücadele var: Lewis Hamilton ve Max Verstappen orada. Ayrıca Valtteri Bottas da kesinlikle orada. Sezon başlayalı çok fazla zaman olmadı ve çok daha fazlası yaşanabilir, bu yüzden tahmin yapmak zor."

"Verstappen giderek daha fazla deneyim kazanıyor. Ayrıca Leclerc bence harika harika ilerliyor. Valtteri çok hızlı ve deneyimli bir pilot. Tabii ki Lewis de var. Şimdi birçok sürücü mücadelenin içerisinde ve işlerin nasıl gelişeceği bilinmiyor ama çok ilginç olacak."

"Yedi şampiyonluk kazanmak için inanılmaz bir bağlılığa ihtiyacınız var. Formula 1'de ve Lewis'in yarıştığı takımda neler olduğuna bir bakın. Gerçekten iyi çalışıyor ve rekorlarını kırmasını zorlaştıracak kadar çok yarış kazandı." dedi.

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Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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