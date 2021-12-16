Hakkinen: "Masi güvenlik ve yarışın erken başlaması anlamında işini yaptı"

Max Verstappen, Formula 1'deki ilk şampiyonluğunu Abu Dhabi'de kazandı. Aslında galibiyet ve şampiyonluk Lewis Hamilton'a gidecek gibiydi fakat yarışın son anlarında piste giren güvenlik aracı, işleri tamamen değiştirdi.

Yeni lastiklerle Hamilton'ı geride bırakan Hollandalı pilot, hem galibiyeti hem de şampiyonluğu kazanmayı başardı.

Yarıştan sonra Hamilton, Verstappen'in yanına giderek kendisini şampiyonluk için tebrik etti. Yarış sonu röportajında da ikili, birbirleri hakkında pozitif konuştular

Mika Hakkinen, Unibet'e şöyle dedi: "Yarışın ardından hem Max Verstappen hem de Lewis Hamilton şokta gibi görünüyordu. Fakat yaptıkları açıklamalardan memnun kaldım. Onlar spor için iki mükemmel elçiler."

"Max ve Lewis her ikisi de -artık- şampiyon. Hamilton'ın yedi, Verstappen'in bir şampiyonluğu var. Red Bull Racing, Mercedes'e meydan okudu ve harika bir iş çıkardı, bu yüzden Max'in şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum."

"Lewis olağanüstü bir sekizinci şampiyonluğunu çok küçük bir farkla kaçırdı fakat her şey Valtteri Bottas'la beraber Mercedes'e getirdikleri takımlar şampiyonluğuyla dengeleniyor. Para ödülünden en büyük payı Mercedes alacak."

"Bu, hayal edilebilecek en sıkı savaştı. Sonbaharda, Red Bull Racing için her şey mutlu sona ulaşacaklarını işaret ediyor ancak sezonun sonunda Lewis sezon sonunda bastırmaya başladı. Brezilya, Katar ve Suudi Arabistan'daki zaferleri onun neden bir yıldız olduğunu kanıtlıyor. Takımın gelişimine yardımcı olduğunu ve takımı daha iyi hale getirdiğini düşünüyorum."

Şampiyona, Mercedes'in Abu Dhabi yarışının sonunda yaptığı protestoların ardından tartışmalı bir şekilde sona erdi.

Fakat Hakkinen, Michael Masi'nin yarışı güvenlik aracı ardında bitirmeyerek doğru kararı verdiğini düşünüyor.

"Yarış Direktörü Michael Masi, güvenlik aracı periyodunu hızlandırarak, Max ile Lewis arasındaki araçların turlarını geri almalarına izin vererek ve tek turluk bir yarış düzenleyerek doğru şeyi mi yaptı? Bence bu dünya şampiyonası güvenlik aracının arkasında bitseydi çok daha sinir bozucu olurdu. Bu herkesi hayal kırıklığına uğratırdı."

Hakkinen, yarış direktörünün her zaman güvenliği garanti etmek ve yarışın devam etmesine izin vermek arasındaki dengeyi bulmak gibi zor bir görevi olduğunu vurguluyor.

Hakkinen, "Güvenliği sağlama arzusu ile mümkün olan en kısa sürede yarışa devam etme arzusu arasında bir denge yakalamak en zor iştir. "

"Güvenlik ve yarışın erken başlaması anlamında Michael Masi işini yaptı. Mercedes, yarışın sonucunu ve Sürücüler Şampiyonası'nı protesto etmeye karar verirse, alınan kararlar ve kuralların uygulanış şekli, ayrıntılı olarak incelenecek."

"Şahsen sonucun değişeceğine inanmıyorum." dedi.