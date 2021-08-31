Hakkinen: "Hamilton ve Verstappen, bir başka temasın ardından laf dalaşına girebilir"

Lewis Hamilton ve Max Verstappen, bu yıl kıyasıya bir şampiyonluk savaşı içerisine girmiş durumdalar.

İkili arasında sezon başından bu yana bazı gerilimler yaşanıyordu ve Silverstone'daki temasla beraber bu gerilim daha da arttı.

Şu anda iki ismin, birbirleri hakkında pek fazla konuşmak istemediği biliniyor fakat sezonun daha henüz 11 yarışı geride kaldı ve yaklaşık 12 yarış daha yapılacak.

Bu 12 yarışta gerilim, sezon sonuna yaklaşıldığı için daha da artacak.

1998 ve 1998 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, RTL'ye şöyle konuştu: "Eğer tekrar temas yaşalarsa, bunun bir laf dalaşına döneceğini düşünüyorum. Fakat bence bunu yapmanın yolu bu değil."

"Tüm bunlar şampiyonluk savaşı veren iki farklı karakterin olmasıyla alakalı."

"Lewis yıllar boyunca pek çok kez şampiyonluk kazandı ve inanılmaz bir deneyimi var. Kaybetme hissini yaşandı, kazanma deneyimini yaşadı ve büyük takımlarla çalıştı."

"Diğer tarafta Max henüz şampiyon olamadı. Fakat her zaman motiveydi ve agresif bir sürüş tarzı var. Gerçekten kendine çok inanıyor ve bu çok önemli."

"Sağlık rekabet her zaman iyidir. Yapıcı olduğu sürece savaşmalarında hiçbir sorun yok. Yeter ki biz seyirciler iyi şeyler görelim."

Eski F1 pilotu Juan Pablo Montoya da ikili arasındaki mücadele hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bana göre Max, artık Lewis'in mücadelede geri çekilmeyeceğini gördük."

Artık birkaç yıldır görmediğimiz bir Hamilton görüyoruz. Önceki yıllarda olmadığı kadar zorladığını görüyoruz ve bu olumlu bir şey."

"Zihinsel ve fiziksel olarak daha önce hiç olmadığı kadar zorlamak zorunda. Daha önce buna gerek yoktu. Sanırım Max, yeni bir Hamilton görmemizi sağladı. Bu, spor için harika bir şey."