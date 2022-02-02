Hakkinen: "Mercedes hızlı bir araç veremezse Hamilton duygusal olarak zorlanacak"

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Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın geleceği, son ayların ana tartışma konusu oldu ve testlere yaklaşık 3 hafta kalmasına rağmen Hamilton, henüz gelecekte ne yapacağını açıklamadı.

Aslına bakılırsa Hamilton, 12 Aralık'taki Abu Dhabi GP'den bu yana kimseye röportaj vermedi ve basın karşısına çıkmadı. Hamilton'ın kararını açıklamadan önce Abu Dhabi GP'de yaşananlarla ilgili soruşturmanın netleşmesini beklediği anlaşılıyor.

Eski Formula 1 şampiyonu Mika Hakkinen, Mercedes'le iki yıllık kontratı bulunan Hamilton'ın devam etmesini umuyor.

1998 ve 1999 yıllarında McLaren ile şampiyon olan Hakkinen, Press Association'a şöyle dedi: "Lewis Hamilton'ın Formula 1 kariyeri çok uzun bir süredir devam ediyor ve sporda kalıp kalmayacağı konusunda görüşünü etkileyecek pek çok unsur var."

"Lewis'in kendine güveni var. Kazanıyor, podyumun zirvesinde ve herkes ona 'Vay canına Lewis, harikasın!' şeklinde bakıyor."

"Bu şekilde devam etmesini istiyor ve bu yüzden önünde çok ilginç bir sezon olduğunu düşünüyorum."

"Bu yıl Formula 1'deki kurallar büyük oranda değişti ve tamamen yeni araçlar olacak. Tasarımcıların mümkün olan en iyi araca üretmeme ihtimali var. Lewis, eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalırsa, bunu kabullenmesi zor olacak."

"Zirveye başarılı şekilde tırmandıysanız ve aniden yeniden tırmanmanız gerekiyorsa, bunu kabul etmek zordur. Eğer araç en hızlısı değilse, duygularını kontrol etmek onun için zor olacak."

"Lewis'i çevreleyen pek çok sporu işaret var. Geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyoruz fakat umarım geri döner."

Geçen yıl ikili arasında yaşanan temaslara da değinen Hakkinen, "Bu iki pilotun yaptıkları şeyler benim tarzım mı? Hayır, pek öyle değil. Bu benim tarzım değil. Bunun nedeni de çok kötü bir kaza geçirmiş olmam. Hastanede çok fazla kaldım ve işler ters gittiği zaman nasıl bir acıya yol açtığını biliyorum. Bu iki pilot bunu bilmiyor. Bu yüzden çok risk alıyorlar, çok büyük riskler alıyorlar. Araçların ve pistin güvenliğine çok güveniyorlar." dedi.

Mika Hakkinen 1995 yılında Adelaide'de geçirdiği ciddi bir kazadan sonra iki ay hastanede kalmıştı.

Mika Hakkinen, McLaren Fotoğraf: Motorsport Images