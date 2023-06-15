Hakkinen: "Hamilton para için Ferrari'ye giderse şaşırırım"

Lewis Hamilton'ın Mercedes ile görüşmelerde sona geldiği ve iki yıllık yeni bir kontrat imzalayacağı belirtiliyor. Ancak arka planda Ferrari'ye geçebileceği spekülasyonları da var.

Aslına bakılırsa bu iddialar iki taraf tarafından da yalanlandı.

Fin pilot Unibet podcastine yaptığı açıklamada, "Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçişi gerçekten sürpriz olur."

"Para yarış pilotlarını motive eder mi? Lewis'in aklının sadece yarışta olmadığını biliyorum. Bu tamamen normal ama bu parayla ilgili değil."

"Elbette para önemli ama bu durumda risk çok büyük. Dolayısıyla Lewis'in Ferrari'ye gitme ihtimali çok düşük. Fakat her zaman söylerim, insanlar yaşlandıkça düşünce tarzlarını ve hayattaki önceliklerini değiştirirler."

"Formula 1 en önemli şey olmaktan çıkıyor. Rekabetin kızıştığı ve şampiyonaya genç pilotların katıldığı bir durumda bu beni şaşırtmıyor. Lewis'in takım arkadaşı George Russell'ın aldığı sonuçlara bakın. Hamilton kendini zor bir pozisyonda buldu."

"Her sabah 'elimden gelenin en iyisini yapmalı ve takım arkadaşımın önüne geçmemi sağlayacak sonuçlar elde etmeliyim' düşüncesiyle uyanmasını sağlayacak bir enerjisi var mı? İstediği gelecek bu mu?" dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, Imola trophies for Charity Fotoğraf: Formula 1

Hakkinen, sezonun gidişatı hakkında ise şunları söyledi: "Max şu anda herkesin çok önünde. Fakat asıl soru bir sonraki şampiyonun kim olacağı. Onu kim yenebilecek?"

"Her zaman daha güçlü bir rakibin ortaya çıkıp çıkmayacağını merak edersiniz. Michael Schumacher yedi şampiyonluk kazandı, Lewis Hamilton da yedi kez dünya şampiyonu oldu. Her zaman yeni ve yetenekli pilotlar ortaya çıkıyor."

"Geleceğin şimdiden bu genç sürücüler tarafından şekillendiğini açıkça görebiliyorum. İnanılmaz bir antrenman seviyeleri var. Artık direksiyonu sıkıca tutmak ve araçtan her şeyi çıkarmak yeterli değil. Yetenek, doğru düşünebilme, her zaman kendi üzerinde çalışma ve kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak çok önemli. Yani her şey çok ilginç bir hal alıyor."

"Ancak Red Bull Racing'in hakimiyeti beni hiç şaşırtmıyor. Aklımdaki tek soru gelecekte Mercedes ile rekabet edebilecek bir motor üretip üretemeyecekleri. Bunu söylerken günümüzde motordan çok şasinin önemli olduğuna inanıyorum."

"Aston Martin mesela Mercedes motoru kullanıyor ama inanılmaz iyi bir performans sergiliyor. Bu da aracın aerodinamik verimliliğinin ne kadar önemli olduğunu ve sonuçları ne kadar etkilediğini gösteriyor."