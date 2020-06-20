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Formula 1 / Son dakika

Hakkinen: "Günümüzde iyi bir pilot olmak yetmiyor"

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Hakkinen: "Günümüzde iyi bir pilot olmak yetmiyor"
Ekleyen:
, Editör
20 Haz 2020 13:47

Eski F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Max Verstappen'den övgüyle bahsederken, günümüzde pilotun tek başına harika sonuçlar alma şansının olmadığını dile getirdi.

Max Verstappen, Red Bull'da yarışmaya başladığı 2016'dan bu yana büyük bir ilerleme kaydetmeyi başardı ancak son yıllardaki güçlü performansına rağmen hiç şampiyonluk adayı olamadı.

Red Bull sadece belirli pistlerde yarış kazanabilecek durumdaydı ve Verstappen geçen yıl üç zafer elde etti.

Eski F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Verstappen'in Formula 1'de şampiyon olabilmesi için takımın güçlü olmasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Hakkinen artık F1 pilotlarının iyi olmasının çok fazla fark yaratmadığını da ekledi.

Unibet'e konuşan 1998 ve 1999 dünya şampiyonu, "Verstappen %110'unu, yani varını yoğunu ortaya koyan pilotlardan bir tanesi. Ayrıca risk almayı seviyor ve bunun için tamamen hazır. Bunu seyretmek çok güzel."

"Ancak modern Formula 1'de iş eskisi gibi organize edilmiyor. Takım çalışması şu anda bireysel sürücülerin çabalarından daha önemli. Tamam, her zaman böyleydi ama bizim zamanımızda vurgu büyük ölçüde pilotun üzerindeydi."

"Takım mükemmel bir şekilde organize edilmeli, işbirliği ve iç iletişim olmalı. Elbette Verstappen her zaman her türlü çabayı gösterecek ve her zaman her şeyini ortaya koyacak."

"Ancak artık sadece iyi bir sürücü olmak yeterli değil. Red Bull Racing'in en iyilerin seviyesinde olması gerekiyor, Max o zaman gerçekten hızlı olacak." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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