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Hakkinen: "Günümüz F1'inde çaylak olmak çok zor"

Formula 1'in şampiyon isimlerinden Mika Hakkinen, genç sürücülerin günümüzde pek çok zorluk yaşadığına dikkat çekiyor.

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Double Formula 1 World Champion Mika Hakkinen

Motor sporlarını en üst kategorisi olan Formula 1, kaçınılmaz olarak her sürücü için üstesinden gelinmesi gereken pek çok zorluk yaratıyor ve spora bir çaylak olarak girmek hiç de kolay değil.

Son dönemde çaylak olarak spora katılan isimlerden bazılarının kariyeri çok uzun olmadı. Bunun son örnekleri Mick Schumacher ve Nyck de Vries oldu.

Şu anda genç yeteneklerin önündeki en büyük engel, çok fazla test yapamadan F1 aracının direksiyonuna oturuyor olmaları gibi görünüyor.

90'ların sonunda iki F1 şampiyonluğu alan Mika Hakkinen de bu konuya dikkat çekiyor ve günümüzde bir çaylak olmanın hiç de kolay olmadığını belirtiyor.

Sport1.de'ye konuşan Hakkinen, "Günümüzde genel durum genç sürücüler için çok zor."

"Genç pilotlar için işler hiç kolay değil. Eskiden yani benim zamanımda, çok daha fazla test vardı ve pilotların takımla çalışarak kendilerini geliştirmek için yeterli zamanı oluyordu."

"Artık neredeyse hiç test yok, sadece simülatörde vakit geçiriyorsunuz ve buna göre değerlendiriliyorsunuz."

"Genç sürücüler için ilerleme kaydettiklerini ve gerçekten iyi olduklarını göstermek çok zor."

"Bir araya getirmeniz gereken pek çok şey var."

"McLaren'a katıldığım zaman takım bana gelişmem için yeterli zamanı vermişti."

"Bugün ilk denemenizde başarılı olmak zorundasınız, aksi takdirde elenirsiniz."

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Erik Junius

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