Hakkinen, FIA'nın güvenlik aracı konusuna dengeli bir çözüm bulmasını istiyor

İki kez F1 şampiyonu Mika Hakkinen, yarışın kötü bitmesine rağmen FIA'nın pist görevlilerinin refahına öncelik vermekte haklı olduğuna inanıyor.

Unibet'teki köşesinde hafta sonunu yorumlayan Hakkinen, "Yarışın güvenlik aracı arkasında bittiğini görmek taraftarlar ve televizyon başındaki herkes için büyük hayal kırıklığı oldu."

"Ancak FIA güvenliği ön planda tutmalı ve Daniel Ricciardo'nun aracını kurtaran görevlilerin korunması gerekiyordu, dolayısıyla en önemli şey buydu."

"Gelecekte bu tür durumlardan kaçınmanın yollarını bulmak harika olurdu, ancak bir çözüm bulunacaksa, yarışın eğlenceli geçmesi ve hafta sonu boyunca görev alan herkesin güvenliğini sağlamak arasındaki dengeyi sağlayacak şekilde yapılmalıdır."

"Bazen bu kararlar çok zor olabiliyor, güvenlik aracı arkasında son turları kaybetmenin yarattığı hayal kırıklığını da anlayabiliyorum." dedi.

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, across the line for victory

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images