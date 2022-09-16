Hakkinen, FIA'nın güvenlik aracı konusuna dengeli bir çözüm bulmasını istiyor
Eski dünya şampiyonlarından Mika Hakkinen, FIA'nın güvenlik aracını pistte tutarak doğru karar verdiğini düşünüyor -ancak bu tür biten yarışlara bir çözüm bulunmasını da istiyor.
Stabil bir şekilde ilerleyen İtalya GP, Daniel Ricciardo'nun yarışın bitimine 7 tur kala pistin hızlı bir bölümünde yarış dışı kalmasının ardından başlayan güvenlik aracı periyoduyla yeniden hareketlendi.
Ancak güvenlik aracının lideri yakalaması ve konvoyu oluşturması uzun sürdü, buna aracın kaldırılmasının da yavaş gerçekleşmesi eklenince 6 turluk bir periyodun ardından damalı bayrak sallandı ve yarış güvenlik aracının ardında son buldu.
Yarışın hiç kimseye herhangi bir şans sunulmadan bitmesi son günlerin ana tartışma konusuydu, birçok isim farklı bir senaryo uygulanmasını ve bu konudaki kuralların yeniden yazılmasını istiyor.
İki kez F1 şampiyonu Mika Hakkinen, yarışın kötü bitmesine rağmen FIA'nın pist görevlilerinin refahına öncelik vermekte haklı olduğuna inanıyor.
Unibet'teki köşesinde hafta sonunu yorumlayan Hakkinen, "Yarışın güvenlik aracı arkasında bittiğini görmek taraftarlar ve televizyon başındaki herkes için büyük hayal kırıklığı oldu."
"Ancak FIA güvenliği ön planda tutmalı ve Daniel Ricciardo'nun aracını kurtaran görevlilerin korunması gerekiyordu, dolayısıyla en önemli şey buydu."
"Gelecekte bu tür durumlardan kaçınmanın yollarını bulmak harika olurdu, ancak bir çözüm bulunacaksa, yarışın eğlenceli geçmesi ve hafta sonu boyunca görev alan herkesin güvenliğini sağlamak arasındaki dengeyi sağlayacak şekilde yapılmalıdır."
"Bazen bu kararlar çok zor olabiliyor, güvenlik aracı arkasında son turları kaybetmenin yarattığı hayal kırıklığını da anlayabiliyorum." dedi.
The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, across the line for victory
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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