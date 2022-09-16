Hakkinen, FIA'nın güvenlik aracı konusuna dengeli bir çözüm bulmasını istiyor

Stabil bir şekilde ilerleyen İtalya GP, Daniel Ricciardo'nun yarışın bitimine 7 tur kala pistin hızlı bir bölümünde yarış dışı kalmasının ardından başlayan güvenlik aracı periyoduyla yeniden hareketlendi.

Ancak güvenlik aracının lideri yakalaması ve konvoyu oluşturması uzun sürdü, buna aracın kaldırılmasının da yavaş gerçekleşmesi eklenince 6 turluk bir periyodun ardından damalı bayrak sallandı ve yarış güvenlik aracının ardında son buldu.

Yarışın hiç kimseye herhangi bir şans sunulmadan bitmesi son günlerin ana tartışma konusuydu, birçok isim farklı bir senaryo uygulanmasını ve bu konudaki kuralların yeniden yazılmasını istiyor.