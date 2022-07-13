Hakkinen, Ferrari'nin zayıflıklarını güce çevirmesinden etkilenmiş

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Red Bull, sprint yarışında avantajlı olsa da Ferrari, kullanılan her iki hamurda da daha iyi lastik yöneterek yarışta üstünlük gösterdi.

Ferrari, Sainz'ın motor arızasına kadar rahat bir duble alabilecek gibi görünüyordu ancak Leclerc yine de galibiyeti almayı başardı.

İki kez dünya şampiyonu Hakkinen, "Ferrari, dümdüz bir mücadelede Red Bull'u yendi ve bu, onlara sezonun bu noktasında çok büyük bir güven verecek."

"Ferrari, Red Bull'a karşı yarışmaları için gereken düzlük hızını bulmak için çok çalıştı ancak hafta sonunda, normalde Red Bull'a uyan bir pistte daha iyi lastik performansına sahip olduklarını gördük." dedi.

Ferrari, son sezonlarda yarış stratejileri ile çok fazla eleştiriliyordu. Leclerc de bu sezon birkaç yarışta dayanıklılık sorunları ve strateji hataları yüzünden galibiyeti kaçırdı.

Hakkinen, Ferrari'nin Red Bull Ring'deki strateji kararlarına değindi ve mücadelede kalmak istiyorlarsa buna devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Hakkinen, "Ferrari'nin yarış stratejileri bu yıl problemlere yol açtı ama pazar günü bu olmadı."

"Max'ın iki pit stop stratejisine geçtiğini gördüklerinde bunu takip ettiler ancak kendi pit stoplarını daha sonra yaparak güçlü lastik avantajını korudular."

"Bu, düzenli olarak Red Bull ile mücadele emek istiyorlarsa devam ettirmeleri gereken bir strateji." dedi.

Hakkinen, stratejinin yanı sıra dayanıklılığın da bu sezon önemli bir faktör olduğunun altını çizdi.

"Carlos'un yaşadığı motor sorunu, Ferrari'nin dayanıklılık anlamında yapacak daha çok işi olduğunu gösteriyor."

"Onların sorunun tam olarak nerede olduğunu bildiklerine inanıyorum fakat Charles, Max'le arasındaki farkı kapatmak istiyorsa bu tür sorunları göze alamaz."

"Hatta şampiyonadaki puan farkını gerçekten kapatmak için Max'in finiş görmemesini ummalı."

Leclerc şu anda şampiyonada Verstappen'den 38 puan geride. Red Bull ise Ferrari'ye karşı 56 puan farkla lider.