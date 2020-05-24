Hakkinen: "Ferrari'de yarışmak, Sainz için hiç de kolay olmayacak"

Carlos Sainz, 2020 sezonunun ardından McLaren'dan Ferrari'ye geçiş yapacak ve burada Charles Leclerc'in takım arkadaşı olacak.

Sainz, kariyeri boyunca Toro Rosso, Renault ve McLaren gibi takımlar için yarışırken, Red Bull'la da testler gerçekleştirdi.

Şimdi ise Ferrari'ye geçiş yapacak.

1998 ve 1999'da McLaren ile şampiyonluk yaşayan Mika Hakkinen, Sainz'ın Ferrari'de McLaren'a kıyasla daha fazla zorlanacağını belirtti.

Hakkinen, “Carlos'u tanıyorum, o harika bir adam. Fakat Ferrari, McLaren'den çok farklı bir takım. McLaren'daki atmosfer oldukça samimidir, neredeyse bir aile gibi ve sürücüler orada çok rahat olurlar."

"McLaren'da Carlos ve Lando Norris iyi sonuçlar aldılar, iyi anlaştılar, ikisinin de iyi bir mizah anlayışı vardı ve takıma hoş bir atmosfer getirdiler."

"Fakat Sainz, Ferrari'ye gittiği zaman işler farklı olacak. Tüm yeteneğini ve potansiyelini hemen göstermek zorunda kalacak, aksi takdirde onun için hayat cehenneme dönüşecek. Her alanda en yüksek profesyonelliği göstermek zorunda kalacak ve eğer bir şeyi kendisi başına kavrayamazsa, kimse ona yardım etmeyecek."

"Kolay olmayacak, çünkü Ferrari gibi bir takımda sallanamazsınız, boş vaktiniz olmaz. Her şeyi en baştan doğru yapmak zorundasınız. Sadece pistteki tur zamanlarından ve hızdan bahsetmiyorum, bunun dışında gerçekleşen diğer şeylerden de bahsediyorum. Ferrari'de çalışırken ilgili her şeyi çok iyi anlamanız gerekir."

"Bir Ferrari pilotu olduğunuzda, İtalyan basını ilk günden itibaren hemen sizi ele geçirmeye başlar. Geride kalan yıllarda İtalyan basının Ferrari hakkında neler yazdığı konusunda örnekler gördük ve yarışları kazanamadığınız sürece Ferrari en hoş yer olmayacak. Eğer Carlos kazanırsa, her şey mükemmel olacak. Fakat Vettel'e bakarsanız son yıllarda sık sık çok sert eleştirilerin hedefi oldu."

"Eğer işler ters giderse o zaman durum tamamen farklı. Sainz'in kendisine ve yeteneklerine tamamen güvenmesi gerecek. Ne yaptığını net bir şekilde anlaması gerekecek. Tüm bunlardan bir tanesi bile eksikse, sürücü kaçınılmaz bir kadere maruz kalıyor ve Ferrari için bu çok normal." dedi.