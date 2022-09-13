Hakkinen: "Ferrari sadece tek turda hızlı"

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Ferrari bu yıl en çok pole pozisyonu kazanan takım olsa da, 16 yarışın 12'sini Red Bull sürücüleri kazandı.

İtalyan ekip, Monza'daki yarışa Charles Leclerc ile ilk sıradan başlasa da, Max Verstappen yedinci sıradan galibiyete ulaşmayı başardı.

Yarışın ardından Unibet'teki köşe yazısında İtalya GP'yi yorumlayan Hakkinen, şöyle dedi: "Geçtiğimiz hafta sonu, Charles Leclerc'in pole pozisyonunda başlaması ve Max Verstappen'in yarışı kazanmasıyla bu sezonun nasıl geçtiğine dair iyi bir örnek gördük."

"Aslında Charles'ın hızlı bir aracı var - aksi takdirde sezonun yarısına pole pozisyonundan başlayamazdı. Tek turda harika sonuçlar alıyor. Karşı tarafa baktığınızda Max'in sadece dört pole pozisyonu var. Yani onun yarısı kadar."

"Fakat Red Bull Racing daha yüksek ve daha istikrarlı bir yarış aracına sahip. Araçları düzlükte hızlı ve geçiş yapmalarına izin veriyor. Bunu Belçika'da 14. sıradan başlayıp kazandığında net şekilde gördük. Geçen hafta Monza'da Max yedinci başladı ve rahatça kazandı."

"Bir pilotun sadece tek turda değil, yarış temposunda da rakiplerinden daha hızlı bir araca ihtiyacı vardır. Ferrari'de durum böyle değil."

"Bence Ferrari, yarışta Charles'la alternatif stratejiyi deneyerek harika bir iş çıkardı ama Max daha hızlıydı. Üst üste beşinci yarışını kazandı ve Red Bull Racing gerçekten manada liderliği eline geçirdi. Bence Max, dayanıklılık sorunu yaşamazsa, Singapur veya Japonya'da şampiyonluğu garantiler."

"Ferrari sürekli inanılmaz bir baskı altında yarışıyor ve bu açıdan benzersizler. McLaren'da yarışırken biz de baskıyı hissediyorduk, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorduk ve kaybettiğimizde üzülüyorduk ama Ferrari'nin üzerindeki baskı gerçekten benzersiz çünkü onlar bir tür milli takım gibi."

"Bu, yönetim ve sürücüler için zor bir durum. Daha da sıkı çalışmalı, kenetlenmeli ve işler ters gittiğinde hata aramamalılar. Ferrari yönetim kurulu başkanının kamuoyuna yaptığı açıklamalar, zaten zor günler geçiren takımın üzerindeki baskıyı daha da arttırıyor."

"Sezona hızlı bir araçla ve yarış galibiyetleriyle başladılar fakat Red Bull Racing hatalardan kaçınma ve aracı geliştirme konusunda çok üstündü."