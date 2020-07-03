Hakkinen: "Ferrari, Red Bull ve Mercedes seviyesinde görünmüyor"

Mercedes ve Red Bull, genel olarak herkes tarafından 2020 sezonunun favorisi olarak görülüyor. Bunun temel sebebi, Ferrari'nin testlerdeki zayıf performansı ve bu iki takımın daha iyi bir görüntü çizmesiydi.

Ayrıca araçların davranışlarıyla ilgili çeşitli analizler yapan yorumcular da Ferrari'nin beklendiği kadar güçlü olmadığını iddia ettiler.

Eski F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, üç yönlü bir savaş olacağını düşünmüyor ve mücadelenin Red Bull ile Mercedes arasında geçeceğini düşünüyor.

Laureus'a konuşan Hakkinen, “Bu yılın başındaki testlerde en iyi performansı Mercedes ve Red Bull ortaya koydu."

“Gerçekten harikalardı ve hızlı göründüler. Bu takımlar orada olacaklar. Eminim Ferrari de oraya yakın olacak ama Red Bull ve Mercedes ile aynı seviyede olacaklarını düşünmüyorum." dedi.

Hakkinen, sezona iyi başlamanın önemine dikkat çekti.

“Aracınız, motorunuz, vites kutunuz veya aerodinaminiz ilk yarışta yeterince iyi çalışmıyorsa, oradan dönmek kesinlikle zor olacak."

“Paket en baştan itibaren doğru olmalı. Takımların herhangi bir sorunu varsa, mesela bir yapı veya araçla ilgili teknik bir sorun varsa, adeta kabus gibi olacak."

“Çok yoğun bir sezon olacak. Sadece sürücülerin değil, aynı zamanda takımların da daha fazla hata yapmasını bekleyebiliriz."

"Verilen ara mekanikerlerin lastikleri üç saniyeden daha hızlı bir sürede değişebileceğine güvenmek için çok uzundu. Elbette fabrikada sürekli antrenman yapıyorlar, ama bu farklı bir hikaye. Daha fazla hata göreceğiz."

“Sürücülerin Formula 1 aracını kullanmak için minimum şansı vardı, bu yüzden kaslarını güçlü tutabilmek için karting yapıyorlar. Bazıları farklı ralli araçları ya da eski yarış araçları kullanıyor ya da spor salonunda antrenman yapıyor."

“Ancak hiçbirisi Formula 1 aracının gücüyle eşleşemez. Bu yüzden sürücülerin buna alışması biraz zaman alacak."