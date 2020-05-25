Hakkinen: "F1'in yarışları seyircisiz yapması mantıklı"

Formula 1'de Avustralya, Monako ve İspanya yarışları iptal olurken, Bahreyn, Çin, Vietnam, Hollanda, İspanya, Bakü ve Kanada yarışları ise ileri bir tarihe kadar ertelendi.

Yeni sezonun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmazken, FIA ile Liberty yeni sezonu 5 Temmuz'da Avusturya GP ile başlatmayı planlıyorlar.

Ancak sezonun, ülkelerdeki çeşitli yasaklardan ötürü seyircisiz şekilde başlaması ve hatta tüm sezonun seyircisiz şekilde gerçekleşmesi planlanıyor.

Konu hakkında konuşan eski F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, seyircisiz yarışın mantıklı olduğunu doğruladı.

Hakkinen, "Pek çok kişinin ve özellikle de taraftarların, gridde Formula 1 araçlarını görmeye can attığına hiç şüphe yok."

"Hatta takımlar da piste geri dönmeyi istiyorlar."

"Mevcut durum göz önüne alındığında, ilk yarışların boş tribünler önünde olması mantıklı ve Formula 1'in tekrar başlamak için harekete geçmesi son derece iyi."

"Ayrıca kameramanlar için bir yeni bir mücadele olacak. Çünkü yapılacak çekimlerde akıllı olmak zorunda kalacaklar." dedi.

Hakkinen, seyircisiz yarışları esprili bir dille de anlattı.

"Olumlu ve olumsuz yanları var. Takım arkadaşım David Coulthard'la yarışırken, tüm bu İskoç bayraklarını gördüğümde, hiç kimse olmasaydı daha iyi olacağını düşünürdüm!"

"Bir sürücü için taraftarların tutkusunu yaşamak harika bir şey, ama piste çıktığınızda sadece sürüşe odaklanıyorsunuz."