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Formula 1 / Son dakika

Hakkinen: "F1'in şu noktada plan yapması mantıklı değil"

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Hakkinen: "F1'in şu noktada plan yapması mantıklı değil"
Ekleyen:
, Editör
23 Nis 2020 06:23

Eski F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Formula 1'in mevcut koronavirüs durumunda plan yapmasının mantıklı olduğunu düşünmüyor.

Formula 1, koronavirüs nedeniyle sezonun ilk dokuz yarışını gerçekleştirmeme kararı aldı ve bu yarışlardan yedisi takvimin ileri bir kısmına ertelendi.

Ancak pek çok ülkede en azından Eylül ayına kadar ciddi kısıtlamalar olacak ve bundan ötürü Formula 1 alternatif çözümlere bakıyor.

Seçeneklerden birisi bir pistte iki yarış yapmak. Ancak belli pistler belli takımlara avantaj getirdiği gibi, eğer doğru ayarı bulamazlarsa iki yarışta da yavaş kalabilirler.

İki kez dünya şampiyonu Mika Hakkinen, bu sezon Formula 1'de arka arkaya aynı pistte iki yarış yapılması halinde böyle bir durumla karşı karşıya kalınacağı konusunda uyardı.

Hakkinen, “Bu sezon için pek çok olası senaryo hazırlayabilirsiniz. Mesela ne zaman başlayacağınız ve kaç yarış yapacağınız gibi. Ama şahsen şu noktada bir şey planlamanın imkansız olduğunu düşünüyorum."

"Tüm bu hesaplamalar, koronavirüs için aşı hazırlanmadıkça mantıklı değil ve asıl sorun bu."

"Takımın belirli bir pistte sorun yaşıyorsa, mesela Silverstone'da iyi değilseniz, haliyle orada birkaç yarış yapmak istemezsiniz. Bazıları Silverstone'a gitme isteklerini düşünebilirler."

"Formula 1'de herhangi bir şey olabilir, başarısız bir sıralama turlarında sonra bile şansınız olabilir. Ancak bu pistte aracınızın zaten hızlı olmayacağını fark ederseniz, bu büyük bir hayal kırıklığı olabilir." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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