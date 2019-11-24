Hakkinen: "En iyi takımlar 2020'den sonra da şampiyon olacak"

Formula 1'de, 2021 sezonuyla birlikte kurallar değişecek ve büyük takımların hakimiyetinin sona ermesi umut ediliyor.

Fakat yeni 175 milyon dolarlık bütçe sınırına şu anda erişebilen çok az takım var ve bundan ötürü öndeki üç takımın yine önde olması bekleniyor.

Bu şekilde beklentisi olan isimlerden birisi de 1997 ve 1998 dünya şampiyonu Mika Hakkinen.

Unibet'teki köşesinde Hakkinen, "Formula 1 bu geçiş sorununu fütüristik bir tasarım, daha basit bir ön kanat ve çok daha verimli bir karoser profili ile çözebilirse, daha yakın yarışlar ve daha fazla geçiş görmeliyiz."

"Yeni araçlar daha ince yanaklı ve daha düşük profilli lastiklere sahip olacak ve bu, küçük takımlara yardımcı olacak. Çünkü mevcut lastiklerin karmaşıklığı ve çalışma şekilleri, önemli bir gelişim alanını oluşturuyor."

"Takım başına 175 milyon dolarlık bütçe olacak. Bu da en iyi takımların daha az harcama yapması gerektiği anlamına geliyor. Küçük takımlar zaten bu harcama seviyesine (175 milyon dolar) ulaşmakta güçlü çekiyorlar. Bu yüzden yarışları daha eşit hale getirmek için getirilen bu kuralın ne kadar iyi çalıştığını görmek için beklememiz gerekiyor."

"Daha büyük takımların yarışları ve şampiyonaları kazanmaya devam etmesini bekliyorum, ancak düzenli olarak kazanan üç veya dört takım görebiliriz, ki bu da spor için oldukça faydalı bir adım olacak." dedi.

Hakkinen, son olarak 2019 sezonuyla ilgili şunları yazdı: "Mercedes’in Formula 1'deki hakimiyeti, son yıllarda sporu daha öngörülebilir hale getirdi, ancak bu sezon diğer iki takımın da yarış kazandığını ve özellikle yaz döneminde oldukça yakın yarışlar olduğunu gördük. Şimdilik bunun tadını çıkarmalı ve önümüzdeki yıllarda daha da yakın bir mücadele görmeyi sabırsızlıkla beklemeliyiz."