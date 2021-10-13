Hakkinen: "En hızlı araç artık Mercedes'te"

Bu sezonun başlarında, Mercedes ve Red Bull birbirlerine oldukça yakın görünüyordu. Bir noktada Red Bull öne geçmiş gibi olsa da, artık durum değişmişe benziyor.

Yaz arasından sonra Mercedes W12, Red Bull'un RB16B'sinden biraz daha hızlıydı ve Türkiye'de bu durum değişmedi.

Lewis Hamilton, cumartesi günkü sıralama turlarında en hızlı zamanı elde ederken, Valtteri Bottas da ikinci oldu.

Bottas, yarışta genel anlamda Max Verstappen'den daha hızlıydı ve nispeten rahat bir zafer elde etmeyi başardı. Eğer Hamilton ceza almasaydı, Mercedes muhtemelen duble yapacaktı.

Mika Hakkinen, tam da bundan ötürü Mercedes'in artık en hızlı araca sahip olan takım olduğu görüşünde.

Hakkinen, Unibet'teki köşe yazısında, "Hafta sonu elde edilen sonuçlar, Mercedes'in araç performansı anlamında artık Red Bull'un önünde olduğunu açıkça gösteriyor."

"Lewis ve Valtteri sıralama turlarının en hızlısıydı ve Max bile eğer şampiyonluğu kazanmak istiyorlarsa, Red Bull'un yapması gereken bazı işler olduğunu kabul etti." yazdı.

Bottas'ın etkileyici performansı

Son haftalarda etkileyici işlere imza atan Mercedes pilotu Bottas, Türkiye'den galibiyetle ayrıldı ve yaz arasından bu yana, en çok puan toplayan isimlerin başında geliyor.

Islak zemindeki yarışta etkileyici bir performans sergileyen Bottas, elde ettiği bu zaferle Hakkinen'i etkiledi.

Eski McLaren pilotu, "Lastik yönetiminde çok iyiydi. Yarış boyunca, ıslak şarlar nedeniyle kullanılan geçiş lastiklerini yönetmede büyük bir beceri ortaya koydu."

"Bu, özellikle yarışın başlangıcında ve pit stoptan sonra da geçerli olan bir şeydi."

"Pitlerden sonra, çok sert şekilde zorladığınız takdirde, geçiş lastiklerinin tutuşunu kaybetmek çok kolaydır. Bu, yarışta hem Hamilton hem de Leclerc'in başına geldi."

"Valtteri, başlangıçta sadece Max'in önünde kalmaya odaklandı. Ardından lastiklerini, onları zorlamaya hazır olana kadar korudu. Mükemmel bir yarış çıkardı."

"Formula 1'deki en iyi zaferlerinden birini kazandığına şüphe yok, bu yüzden bitişten sonra hem kendisinin hem de takımın mutlu olmasına şaşırmadım."

"Valtteri, Lewis'in motor değiştirdiği için on sıra ceza aldığı günde, takımın kendisinden beklediği her şeyi yaptı." dedi.