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Formula 1 Miami GP

Hakkinen emin: "Newey'nin ayrılığı Formula 1'deki dengeleri çok etkileyecek"

Mika Hakkinen, Adrian Newey'nin ayrılığı sonrası özellikle Red Bull için durumun kolay olmayacağı görüşünde.

Ezel Tan
Mika Hakkinen, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

İki kez dünya şampiyonu Mika Hakkinen, her iki şampiyonluğunu da Adrian Newey tarafından tasarlanan McLaren araçlarıyla kazandı.

Red Bull'dan ayrılma kararı alan Newey hakkında Unibet'e konuşan Hakkinen şöyle dedi:  "Adrian Newey'nin Red Bull Racing'den ayrılma kararı çok önemli bir gelişme. Kendisi için olduğu kadar hem Red Bull hem de Formula 1 için çok ciddi bir adım."

"Unutmamalıyız ki Williams, McLaren ve Red Bull gibi takımlar bu adam ve onun tasarım zekası sayesinde şampiyon oldular, dolayısıyla bu kararın çok önemli sonuçları olacak."

"Formula 1 çok karmaşık bir endüstri ve bugünlerde araçlar tek bir mühendis tarafından üretilmiyor. Ancak mühendislerin ve tasarımcıların çalışmalarına ilham veren ve onları yönlendiren liderin rolü artık her zamankinden daha önemli."

"Böylece onlar aracı daha hızlı hale getiren unsurlara odaklanırken, sürücüler de pist üstünde fark yaratabilir."

"Adrian tüm bunları nasıl yapacağını, bir aracı neyin hızlandıracağını ve harika bir şasi yaratan mühendisleri nasıl yönlendireceğini biliyor."

Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer looks on from the pitwall

Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer looks on from the pitwall

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Formula 1'deki iki şampiyonluğumu da Adrian Newey tarafından tasarlanan araçlarla kazandım - onun McLaren MP4/13 ve MP4/14'ünün direksiyonunda 13 yarış kazandım."

"Adrian o zamanlar bile tek başına hareket etmedi: takımda Neil Outley, Steve Nicholls ve Henri Durand gibi mühendisler vardı. Ancak Newey'nin tüm ekibi yönlendirdiği apaçık ortadaydı. Red Bull Racing'e geçtiğinde takımın gelişimine yön veren kişi oldu ve 2010-2013 yılları arasında inanılmaz başarılar elde etti."

"Şaşırtıcı olan ise şu: Adrian, RB20 aracının ve Max Verstappen'in dünya şampiyonasını domine ettiği bir dönemde takımdan ayrılmaya karar verdi."

"Bu haber e az üç nedenden dolayı önemli."

"Birincisi, diğer çalışanlar Adrian'ı takip etmeye karar verebilir - bu, takım içindeki siyasi atmosfer nedeniyle olabileceği gibi, Newey'nin Ferrari gibi bir takıma geçmesiyle de yaşanabilir."

"İkincisi, tüm bu olaylar Red Bull Racing'in istikrarını bozabilir. Takım kaptansız kaldığında, rolü derhal başka biri üstlenmelidir - aksi takdirde karışıklık başlar."

"Son olarak, tüm bunların Max Verstappen'i nasıl etkilediğini göreceğiz. Bir yandan RB20 yavaşlamayacak  ve 2025 aracı muhtemelen onun geliştirilmiş versiyonu olacak, diğer yandan 2026 tamamen yeni bir düzenleme altında oluşturulacak."

"Büyük olasılıkla Adrian gelecekteki araç hakkında bazı fikirler üretmeye başladı bile, ancak bunları sonuçlandırıp uygulamaya koyamayacak. Daha da önemlisi Max, Newey'nin başka bir takıma geçme olasılığı konusunda endişeli olacak."

"Lewis Hamilton Ferrari ile sözleşme imzaladığı için Mercedes'te boşluk var ve Max bu takımı yöneten Toto Wolff'un, takımı zirveye taşımakta kararlı olduğunu biliyor..."

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