Hakkinen emin: "Newey'nin ayrılığı Formula 1'deki dengeleri çok etkileyecek"

İki kez dünya şampiyonu Mika Hakkinen, her iki şampiyonluğunu da Adrian Newey tarafından tasarlanan McLaren araçlarıyla kazandı.

Red Bull'dan ayrılma kararı alan Newey hakkında Unibet'e konuşan Hakkinen şöyle dedi: "Adrian Newey'nin Red Bull Racing'den ayrılma kararı çok önemli bir gelişme. Kendisi için olduğu kadar hem Red Bull hem de Formula 1 için çok ciddi bir adım."

"Unutmamalıyız ki Williams, McLaren ve Red Bull gibi takımlar bu adam ve onun tasarım zekası sayesinde şampiyon oldular, dolayısıyla bu kararın çok önemli sonuçları olacak."

"Formula 1 çok karmaşık bir endüstri ve bugünlerde araçlar tek bir mühendis tarafından üretilmiyor. Ancak mühendislerin ve tasarımcıların çalışmalarına ilham veren ve onları yönlendiren liderin rolü artık her zamankinden daha önemli."

"Böylece onlar aracı daha hızlı hale getiren unsurlara odaklanırken, sürücüler de pist üstünde fark yaratabilir."

"Adrian tüm bunları nasıl yapacağını, bir aracı neyin hızlandıracağını ve harika bir şasi yaratan mühendisleri nasıl yönlendireceğini biliyor."

Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer looks on from the pitwall

Fotoğraf: Red Bull Content Pool