Hakkinen: "Doğru stratejiyi seçtikleri takdirde McLaren'ın Macaristan'da galibiyete ulaşma ihtimali yüksek"
F1'in şampiyon isimlerinden Mika Hakkinen'e göre McLaren, bu hafta sonu yapılacak yarışın favorisi.
Lando Norris, McLaren MCL38, in the pits
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Mika Hakkinen, Unibet için yazdığı yeni köşe yazısında McLaren'ın son dönemde sergilediği performanstan ötürü Macaristan GP hafta sonunun favorisi olduğunu iddia etti.
Hafta sonu öncesinde Hakkinen şu ifadeleri kullandı: "Macaristan'daki pistin daha önce sürprizlere gece olduğunu gördük; örneğin 2021'de Esteban Ocon Alpine ile burada ünlü bir yarış kazandı. 2006'da Jenson Button Honda ile ilk yarışını burada kazandı."
"Şahsen bu hafta sonu McLaren kazanırsa şaşırmayacağım çünkü son zamanlarda çok rekabetçiler."
"Max Verstappen ve Red Bull Racing'a karşı iyi bir strateji seçebilirlerse kesinlikle zafer için yarışabilirler."
"MCL38 şu anda iyi bir seviyede, sürücüler çok formda; McLaren'in yalnızca strateji üzerinde çalışması, karar verme sürecini iyileştirmesi gerekiyor."
"Sonrasında podyumun tepesinde Lando Norris veya Oscar Piastri'nin yer alma ihtimali yüksek olacak."
Mercedes sorulduğunda Hakkinen, "Araçları henüz her türlü pistte kazanmaya izin vermiyor fakat 2022'de Macaristan'daki sıralama turlarını Russell'ın lider tamamladığını ve Hamilton'ın geçen yıl orada pole'den başladığını unutmamalıyız."
"Bu yüzden favoriler arasında yer alacaklar."
"Hungaroring W15'e en iyi şekilde uymasa da, yeni güncellemeler hazırlamaya devam ediyorlar ve bu da Mercedes'in hız artışı elde etmek için mümkün olan her şeyi yaptığını gösteriyor." cevabını verdi.
George Russell, Mercedes W15
Fotoğraf: Erik Junius
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