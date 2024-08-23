Hakkinen: "Bu hafta sonu Verstappen'in ana rakibi Norris veya Piastri olacak"
Mika Hakkinen, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Hollanda GP öncesinde McLaren pilotları ve Max Verstappen'i galibiyet adayları arasında gördü.
Max Verstappen, Red Bull Racing, in the post Qualifying Press Conference
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
İki kez dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Hollanda Grand Prix'siyle ilgili köşe yazısında Red Bull ve McLaren arasındaki mücadeleyi yorumladı.
Unibet'teki köşesinde Hakkinen, "Bana göre şampiyonadaki güç dengesini etkileyen ana faktörlerden biri, sürücülerin performans seviyesi ve istikrarı."
"Max'in yedi galibiyeti var fakat Sergio sorunlar yaşıyor. İlk sekiz sürücü arasında 2024'te yarış kazanamayan tek kişi o."
"Red Bull Racing, Max'i daha iyi şekilde desteklemenin, daha iyi taktikler uygulamanın bir yolunu bulmalı çünkü McLaren şimdiden şampiyon takıma baskı yapmaya başladı."
"McLaren'da her iki sürücüsü de çok iyi performans gösteriyor fakat burada asıl tehlike Lando ve Oscar'ın birbirlerinden puan almaları gibi görünüyor."
"Bu yüzden McLaren Macaristan'da takım emri kullandıktan sonra bu konuda çok fazla şey söylendi."
"Andrea Stella'nın her iki pilotuna da eşit muamele göstereceğini biliyorum ama takımlar şampiyonası için mücadele etme şansına sahip olduğunu biliyorlar."
"Eğer Sergio mücadeleye katılamazsa, iki McLaren pilotunun bir Red Bull pilotuna karşı mücadele ettiğini görebiliriz." ifadelerini kullandı.
Hollanda GP tahmini sorulduğunda Hakkinen, "Hollanda Grand Prix'sinin şampiyona takvimine geri dönmesinden bu yana Max Verstappen bu pistteki her yarışı kazandı."
"Şimdi bu başarıları tekrarlamaya odaklanmış durumda. Özellikle de son zaferinden bu yana iki ay geçtiği için bunu yapmayı her zamankinden daha çok istiyor."
"Ferrari ve Mercedes ellerinden gelenin en iyisini yapsalar da, Red Bull için en büyük tehdit McLaren olacak. Dolayısıyla tek soru hangi pilotlarının zafer için Max ile rekabet edebileceği - Lando mu? Yoksa Oscar mı?" dedi.
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