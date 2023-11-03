Hakkinen: "Brezilya'da Red Bull için ana tehditler Hamilton ve Norris olacak"
Formula 1'in şampiyon isimlerinden Mika Hakkinen'e göre Interlagos'ta Lewis Hamilton ve Lando Norris öne çıkabilir.
Interlagos'un yapı itibariyle Red Bull'a çok uymadığı hem Max Verstappen hem de Red Bull'un kendisi tarafından açıkça söylendi.
Diğer tarafta Mercedes ve Lewis Hamilton, genellikle bu pistte iyi performans sergiliyor.
Hafta sonu öncesinde Unibet'e konuşan Mika Hakkinen, bundan ötürü Hamilon ve Lando Norris'in bu hafta sonu öne çıkabileceğini düşünüyor.
Hakkinen şöyle konuştu: "Sezonun bitmesine üç yarış kaldı ve Lewis kendine net bir hedef belirlemiş durumda."
"Sao Paulo'da yarışmayı seviyor. Orada üç kez kazandı ve burayı kendi ülkesi gibi görüyor."
"Bu önemli bir nokta, çünkü Lewis her türlü ek motivasyonu nasıl sonuca dönüştüreceğini bilen bir yarışçı."
"Bana göre Max'in São Paulo Grand Prix'sini kazanmasını engelleyebilecek güce sahip iki pilot var: Lewis Hamilton ve Lando Norris."
"Verstappen bu yılki 17. zaferini kazanmak istiyor ama Lewis ve Lando şu anda çok iyi sürüyorlar. Red Bull'a sorun çıkarabileceklerini düşünüyorum."
"Mexico City'de her ikisi de çok iyi sürdü. São Paulo'da da bu yüksek seviyeyi korumayı başarırlarsa, hafta sonunun sonunda her şey olabilir.
Fotoğraf: Motorsport Images
Lando Norris, McLaren, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri
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