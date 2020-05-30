Hakkinen, Bottas'ın 2020'de şampiyon olabileceğini düşünüyor

Valtteri Bottas, Williams'taki güçlü performansı ve Nico Rosberg'in emekliliği sonrası 2016'nın ardından Mercedes'e katıldı.

Son üç yılın hiçbirisinde Lewis Hamilton'ı mağlup edebilecek bir performans sergileyemeyen Bottas, buna karşılık geçen yıl kariyerinin en iyi yılını geride bıraktı.

2020'de bir adım daha atmak isteyen Fin pilot, hedefinin şampiyonluk olduğunu hiçbir zaman gizlemedi.

Bottas'ın menajerlik ekibinde yer alan Mika Hakkinen, vatandaşının bu yıl şampiyonluğa ulaşabileceğini düşünüyor.

Hakkinen, "Valtteri'nin Mercedes'te harika bir pozisyonu var. O, büyük bir pilot ve her zamankinden daha iyi olduğundan eminim."

"Bu yıl şampiyon olabilmesi konusunda son derece yüksek beklentiler içindeyim. Uzun yıllardır birlikte çalışarak tüm bu şeyleri ve oraya ulaşması için gereken tüm araçları kendisine sağlamaya çalıştık. O da gerçekten çok çalışıyor." dedi.