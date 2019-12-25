Hakkinen: "Bottas zirveye yaklaşıyor"

Valtteri Bottas, 2019 yılında kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi ve sezonu Lewis Hamilton'ın gerisinde ikinci sırada noktaladı.

Fin pilot yıl boyunca inişli çıkışlı bir performans sergilerken, özellikle tek turda son yıllardan daha iyiydi.

Eski F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Bottas'ın artan performansına dikkat çekti.

Hakkinen, “Valtteri harika bir sezon geçirdi. Bir istisna dışında; şampiyonluk Lewis Hamilton'a gitti!"

"Bottas sıralama turlarında iyi sonuçlar aldı ve yarışlarda en iyi turların bazılarını attı."

"Bence Valtteri, hem psikolojik hem de fiziksel hazırlık, kendine güven ve takım çalışması açısından formunun zirvesine ulaşmak üzere. "

"Şu anda iki takım arkadaşı arasındaki farkın çok küçük olduğunu belirtmeliyim. Profesyonel anlamda Valtteri'nin büyüme süreci devam ediyor, doğru yönde gelişiyor ve yeteneklerinin zirvesine yaklaşıyor. Neden bundan bahsediyorum? Çünkü, Formula 1'deki kişisel deneyimlerime dayanarak şunu söyleyebilirim; bu durum içerisinde olduğunuzda ve içinizdeki gücü hissettiğinizde, bu inanılmaz bir histir."

"Testlerde çalışmanız, sıralama turlarında veya yarışlarda çalışmanız, pit stoplarda çalışmanız veya mühendislerle etkileşime girmeniz elbette önemli, en önemlisi sahip olduğunuz güç ve enerjidir."

"Ama hep zaman alır ve bir anda gerçekleşmez. Formunun zirvesine ulaştığı zaman, 2020'de olayların nasıl gelişeceğini görmek ilginç olacak." dedi.