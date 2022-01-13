Hakkinen, Bottas ve Alfa Romeo'nun iyi anlaşmasını umuyor

Hakkinen hâlâ Bottas'ın kariyerini sürdüren yönetim ekibin bir parçası ancak Alfa Romeo ile müzakerelerin ayrıntılarını açıklamayı reddetti.

Hakkinen, “Bu tür müzakereler asla kolay olmuyor ve bir telefon görüşmesi yeterli değil. Fakat bu, ortak aldığımız bir karardı. Bundan daha fazlasını söyleyemem." dedi.

Hakkinen emekli olduğunda 33 yaşındaydı pek çok kişiye göre, kariyerini çok erken bir yaşta noktalamıştı.

Bu konu sorulduğunda Hakkinen, "Elbette şampiyonada daha uzun süre kalabilirdim fakat 1995 Avustralya'da neredeyse hayatıma mâl olan çok ciddi bir kaza geçirdim."

"Yine de toparlanıp iki şampiyonluk kazanmayı başardım."

"Ondan sonra, kariyerime son verme zamanımın geldiğine dair bir his oluştu. Artık yarışmaya değmeyeceğini hissettim."

"Sonuçta başıma başka bir şey gelseydi, tüm hayatımı alt üst edebilirdi."

"O yüzden mantıklı bir karar verdim." dedi.