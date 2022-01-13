Hakkinen, Bottas ve Alfa Romeo'nun iyi anlaşmasını umuyor
1998 ve 1999 F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Valtteri Bottas'ın Mercedes'le iyi şekilde anlaşmasını bekliyor.
Valtteri Bottas, Mercedes'te geçirdiği yılların ardından yeni sezonda İsviçreli Alfa Romeo takımına geçiş yapacak.
Fin pilotun yeniden orta gruba döndüğünde, nasıl bir performans sergileyeceği epey merak konusu.
Iltalehti ile yaptığı röportajda Mika Hakkinen, iki tarafın birbiriyle iyi şekilde anlaşacağını söyledi.
Hakkinen, şöyle dedi: "Alfa Romeo, Mercedes gibi üst düzey bir takım değil. Valtteri bu yüzden sezon içinde bazı zorluklar yaşayacak."
"Ancak takım patronu Frederic Vasseur, Valtteri'nin güçlü ve zayıf yönlerinin çok iyi farkında, bu yüzden iyi anlaşacaklarını düşünüyorum."
Hakkinen hâlâ Bottas'ın kariyerini sürdüren yönetim ekibin bir parçası ancak Alfa Romeo ile müzakerelerin ayrıntılarını açıklamayı reddetti.
Hakkinen, “Bu tür müzakereler asla kolay olmuyor ve bir telefon görüşmesi yeterli değil. Fakat bu, ortak aldığımız bir karardı. Bundan daha fazlasını söyleyemem." dedi.
Hakkinen emekli olduğunda 33 yaşındaydı pek çok kişiye göre, kariyerini çok erken bir yaşta noktalamıştı.
Bu konu sorulduğunda Hakkinen, "Elbette şampiyonada daha uzun süre kalabilirdim fakat 1995 Avustralya'da neredeyse hayatıma mâl olan çok ciddi bir kaza geçirdim."
"Yine de toparlanıp iki şampiyonluk kazanmayı başardım."
"Ondan sonra, kariyerime son verme zamanımın geldiğine dair bir his oluştu. Artık yarışmaya değmeyeceğini hissettim."
"Sonuçta başıma başka bir şey gelseydi, tüm hayatımı alt üst edebilirdi."
"O yüzden mantıklı bir karar verdim." dedi.
Mika Hakkinen, McLaren
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images