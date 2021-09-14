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Hakkinen: "Bottas, Hamilton'a 1. sınıf takım arkadaşı oldu"

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, Şef Editör

İki kez Dünya Şampiyonu olan Mika Hakkinen, vatandaşı Valtteri Bottas'ın MErcedes'te yarıştığı senelerde Lewis Hamilton'a üst düzey bir takım arkadaşlığı yaptığını düşünüyor.

Hakkinen: "Bottas, Hamilton'a 1. sınıf takım arkadaşı oldu"

2017'den beri Mercedes adına yarışan Bottas, bu sene sonunda takımıyla yollarını ayıracak ve Alfa Romeo'da yarışmaya başlayacak.

Bottas'ın adı zaten uzun yıllardır Mercedes'ten ayrılacak şeklinde anılıyordu ve Mercedes'in genç pilotu George Russell'ın onun yerine geçeceği söyleniyordu. Sonunda bu beklenti gerçekleşti ve Russell, gelecek sene Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olacak.

Mercedes'te yarıştığı dönemde Hamilton'la mücadele edemeyen Bottas, aynı dönemde 46 yarış kazanan şampiyon takım arkadaşı karşısında 9 kez yarış kazandı.

Bottas çoğu zaman performansı nedeniyle eleştiriler alsa da, Hakkinen onun takımın kendisinden istediği şeyi yaptığını söyledi.

UniBet'teki son köşesinde Hakkinen, "Valtteri, Lewis'in yanında birinci snıf bir takım arkadaşı olduğunu gerçekten kanıtladı ancak onun 2022'den itibaren Alfa Romeo ile çok senelik anlaşması nedeniyle mutluyum."

"9 galibiyet, 17 pole pozisyonu ve harika 63 podyum ile Mercedes'in güçlü bir parçasıydı. Takım her sezon Takımlar Şampiyonası'nı kazandı." 

"Lewis'in takım arkadaşı olmak asla kolay bir şey değildir ancak Valtteri zorladı, hiç pes etmedi ve takımda pozitif bir atmosfer olmasını sağladı." dedi.

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Bottas, Alfa Romeo ile anlaşmasının ardından gelecek seneden itibaren takıma liderlik edecek.

Hakkinen, Bottas ve Alfa Romeo'nun güçlü bir kombinasyon olacağını düşünüyor.

Hakkinen, "Alfa Romeo Racing'de devasa deneyimini takımın gelişiminde kullanma fırsatına sahip olacak."

"2022'de gelecek tamamen yeni kurallar ve bu sene gelen bütçe sınırı ile birlikte, takım patronu Frederic Vasseur'un gelecekte büyük hedeflere ulaşma hedefinde kararlı olduğunu biliyorum."

"Valtteri, bunu başarmaya yardımcı olacak mükemmel bir isim. Takımın Finlandiyalı pilota sahip olma tutkusunun devam ettiğini görmek güzel." dedi.

Bottas'ın yanında gelecek sene kimin olacağı henüz açıklanmadı.

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