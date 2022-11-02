Hakkinen: "Bir sezonda 14 galibiyet, kulağa tuhaf geliyor"

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Red Bull Racing, 2021 Formula 1 sezonunda bütçe sınırını aşmasının ardından FIA tarafından cezaya çarptırıldı.

Avusturyalı ekip, karar sonrası 30 gün içinde ödenmesi gereken 7 milyon dolar para cezası aldı. Ayrıca 2023 için aerodinamik test süreleri de %10 kısaltıldı. Sonuç olarak, Red Bull'un rüzgar tünelinde daha az zaman geçirmesine izin verilecek.

İki kez F1 şampiyonu Mika Hakkinen, FIA ve Red Bull'un anlaşmaya varmasından ve konunun çözüme kavuşturulasından dolayı mutlu.

"Sportif ve teknik düzenlemelerde bu tür kararlar genellikle çok daha nettir. Örneğin araç ağırlık sınırının altındaysa veya bir sürücü pistten çıkarsa neler olacağı nettir."

"Mali düzenlemelerde ise hep bir gri alan vardır. FIA'nın bütçe sınırını aşma konusunda küçük ve büyük olmak üzere iki seviyesi belirlemesinin nedeni de bu."

"Red Bull'un küçük bir aşım nedeniyle aldığı ceza önemli. Mali ve aerodinamik cezanın yanı sıra, kendileri için rahatsız edici bir deneyim oldu."

"İşin olumlu tarafı, hiçbir yarış ekibi 2023'te bunu tekrarlamak istemiyor. Red Bull için çok garip ve tartışmalı bir an olsa da, uzun vadede Formula 1'in yararına olacaktır."

"Her takım patronu, ne olursa olsun gelecekte bu tür olumsuz tanıtımlardan kaçınmak ister."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Verstappen rekor kırdı

Elbette Autodromo Hermanos Rodriguez'de konuşulan konular arasında başka şeyler de vardı. Örneğin Max Verstappen'in bu yılki 14. zaferi bunlardan biriydi.

Hakkinen, "Max ve Red Bull için inanılmaz bir sezon. Kendilerine, araca ve stratejiye oldukça güveniyorlar."

"Bir sezonda 14 Grand Prix kazanmak çok tuhaf. Bunu daha önce hiç görmemiştik. Max ve ekibi için harika bir sonuç. Bu listeye Brezilya ve Abu Dhabi'yi de ekleyebilirler."

"Sergio Perez'in üçüncülüğüne bakarak aradaki farkın ne kadar az olduğunu görebilirsiniz ama Max tamamen farklı bir seviyede."