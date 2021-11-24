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Formula 1 / Katar GP Haberler

Hakkinen: "Avantaj artık Hamilton'da"

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mika Hakkinen'e göre Max Verstappen, Lewis Hamilton karşısında küçük bir avantaja sahip olsa da, Brezilya ve Katar'daki iki baskın zaferinden sonra avantaj İngiliz pilota geçti.

Hakkinen: "Avantaj artık Hamilton'da"

Lewis Hamilton, son iki yarıştaki güçlü performansı ve aldığı baskın zaferlerle, şampiyonada Max Verstappen'le puan farkını sekize indirdi.

Mika Hakkinen, Unibet'teki köşe yazısında şöyle dedi: "Formula 1 bir tenis maçı olsaydı, Brezilya ve Katar'daki baskın zaferlerinden sonra 'avantajı Hamilton' derdim. Max Verstappen dünya şampiyonasında sekiz puan önde olsa da Mercedes, Lewis Hamilton'a gerçekten şampiyonluk için mücadele edebileceği bir araç vererek yanıt vermiş durumda."

"Hamilton, en yüksek hız anlamında iyi olan araçlara avantaj sağlayacak gibi görünen bir pistte, zaferden daha azı için çabalamayacak. Suudi Arabistan'da kazanıp, en hızlı turu atarsa, Max de ikinci olursa - ki bu oldukça mümkün - o zaman iki sürücü son yarışa eşit puanla gidecek. Bu, inanılmaz heyecan verici bir sezon için olağanüstü bir son olur."

Hakkinen, iki takım arasındaki gerilimin daha da yükselmesini bekliyor.

"Brezilya'daki dramadan sonra, çift sarı bayrak altında fren yapmadığı için grid cezası alma sırası Katar'da Max'e geldi."

"FIA, Brezilya'da [Hamilton'ın sıralama turlarından diskalifiye edilmesiyle alakalı] bazı zor kararlar aldı ve Katar'da da aynısını yapmak zorunda kaldı. Hakemler, sürücülerin yarışmasına izin vererek dengeli bir yaklaşım sergilemek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar ve aynı zamanda herkese kurallara uymalarını hatırlatıyorlar. Aksi takdirde kaos çıkar.”

"Bence Mercedes ve Red Bull arasında sportif bir savaş var. Lewis ve Max, takım patronları Toto Wolff ve Christian Horner ile, kendileri için çalışan 2.000 kişi arasındaki bir savaştan bahsediyoruz. Zaten bazı gergin anlar gördük ve eminim ki daha fazlası olacak."

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