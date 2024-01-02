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Hakkinen: "Aston Martin'in en büyük sorunu istikrar"

1998 ve 1999 Formula 1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Aston Martin'in istikrar sorunları yüzünden geride kaldığını düşünüyor.

Editör Ezel Tan
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Mika Hakkinen, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Aston Martin, 2023'e harika başlamış ve Fernando Alonso ile aldığı peş peşe podyumlarla ilk yarının sürprizi olmuştu.

Fakat diğer takımlarla aynı gelişim hızını yakalayamadılar ve sezon ilerledikçe geride kaldılar. 

İki kez dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Fernando Alonso için mutlu olduğunu söylese de, Aston Martin'in daha iyi yapabileceği pek çok şey olduğunu söyledi.

Hakkinen, "Aston Martin takımı sezona çok güçlü başladı ve ben dahil herkes şaşırttı."

"Onları görünce 'Vay canına! Bu inanılmaz' demiştim. Bunun Fernando Alonso için de çok olumlu bir işaret olduğunu düşündüm."

"Kariyerinin önceki aşamalarından sonra bu şekilde çalışması, sergilediği tutum ve hâlâ Formula 1'de devam edip bu tür sonuçlar alabilmesi çok etkileyici."

"Fakat sonrasında diğer takımlar yavaş yavaş gelişmeye başladı, özellikle McLaren hızla gelişti ancak Aston Martin nedense durdu."

"Modern Formula 1'de, takımların bütçe sınırından ve aerodinamik araştırmalarla ilgili kısıtlamalardan nasıl etkilendiğini görmek çok ilginç."

"Tüm bunlar gelişim hızını etkiliyor."

"Bence Aston Martin'de istikrar yoktu ve performanslarını devam ettiremediler." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

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Ezel Tan
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