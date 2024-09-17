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Formula 1 Azerbaycan GP

Hakkinen: "Aston Martin'de Newey etkisi üç yıl içinde ortaya çıkacak"

Mika Hakkinen'e göre Aston Martin'de Adrian Newey'nin etkilerini görmek için üç ila beş yıl gerekiyor.

Ezel Tan
Adrian Newey, Aston Martin Yarış Takımı

Adrian Newey, Aston Martin Yarış Takımı

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Adrian Newey, 2025 yılının başında resmi olarak Aston Marti ile çalışmaya başlayacak ve hem gelecek yıl hem de sonraki araçların gelişimine destek olacak.

Daha önce McLaren'da Newey tarafından tasarlanan araçlarla iki kez şampiyon olan Mika Hakkinen, bu anlaşmayı şöyle yorumladı: "Adrian Newey'nin Aston Martin'e geçme kararı çok büyük bir haber ve böyle olmasının ,bir nedeni var."

"Her iki şampiyonluğumu da onun liderliğinde üretilen araçlarla kazandım, ki bu, Williams, McLaren ve Red Bull ile birlikte kazandığı 25 şampiyonluktan sadece ikisiydi."

"O bu işin en iyisi, sadece hızlı bir aracı nasıl tasarlayacağını bilmekle kalmıyor, aynı zamanda sürücünün bu araçla nasıl rahat edeceğini de biliyor."

"Her ne kadar Formula 1 çok karmaşık bir spor da ya da her takımda 1000'den fazla çalışan olsa da, tüm bu insanların etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak gerekiyor."

"Adrian'ın kariyerine yeni başladığı 80'li yılların aksine artık araç gelişiminin tüm yönleriyle ilgilenmediği açık. Fakat yönü o belirliyor, öncelikleri o belirliyor ve aracın genel konsepti hakkında düşünüyor."

"O yenilikçi biridir, fikir üretme konusunda harikadır ve sadece bilgisayar modellemesi ya da veri analizi teknolojisine güvenmez."

"Aston Martin'in zaten çok sayıda mühendisi ve tasarımcısı var, ancak tüm teknik departman Adrian'ın yönetiminde yeniden organize edilirse ve Adrian hareket özgürlüğüne kavuşursa, 3-5 yıl içinde önemli bir ilerlemeye tanık olacağımızı düşünüyorum."

"Özellikle de yeni teknik düzenlemelere geçeceğimiz  2026'da daha büyük bir adım olacak."

"Önemli nokta, 2026'dan itibaren Aston Martin'in Honda güç ünitesine geçecek olması. Adrian zaten Japon mühendisleri çok iyi tanıyor ve Red Bull ile Honda arasındaki işbirliği döneminde şampiyonluk kazanan araçları o tasarladı."

"Eminim hem o hem de Lawrence Stroll'ün dikkate aldığı bir başka faktör budur, yani başarı için tüm temel bileşenler orada var."

"Sadece Newey'nin emrindeki insanlar onun altında iyi şekilde çalışmayı öğrenmeleri gerekiyor."

Adrian Newey, Yönetici Teknik Ortak, Aston Martin F1 Takımı, Lawrence Stroll, Sahibi, Aston Martin F1 Takımı

Adrian Newey, Yönetici Teknik Ortak, Aston Martin F1 Takımı, Lawrence Stroll, Sahibi, Aston Martin F1 Takımı

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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