Hakkinen: "Artık soru, Ferrari'nin mi yoksa Red Bull'un mu daha hızlı gelişeceği olacak"

Suudi Arabistan'da Max Verstappen ve Charles Leclerc, kıyasıya bir rekabet içerisine girmiş, bu mücadelenin kazananı Verstappen olmuştu.

Ferrari ve Red Bull, Suudi Arabistan'da da görüldüğü üzere performans anlamında neredeyse eşit durumdalar. Şu ana kadar iki takım da birer pole pozisyonu ve birer zafer aldı.

Fakat Bahreyn'de iki Red Bull'un yarış dışı kalması, Ferrari'nin şampiyonada rahat şekilde önde olmasını sağlıyor.

Unibet'e konuşan Hakkinen, iki pilot ve takım arasındaki savaşı şöyle yorumladı: "Bu, galibiyet için verilen harika bir mücadeleydi."

"Orada Charles ve Max'in en iyi performansını gördük ve ikisinin bu kadar eşit şekilde mücadele edebildiğini görmek harikaydı. Aralarında iyi bir saygı seviyesi var ve bu kadar yakın savaşırken birbirlerine güvenebiliyorlar."

"Her ikisinin de DRS'yi, her turda kendilerine stratejik avantaj sağlayacak şekilde kullanmaya çalışması büyüleyiciydi fakat Charles, Max'ten uzaklaşamadı. Max sonunda her şeyi mükemmel zamanladı fakat 300 km'lik yarışı yarım saniye ile kazanmak, aralarındaki savaşın ne kadar yakın olduğunu gösteriyor."

"İlk iki yarıştan sonra Formula 1'de güç dengesinin değiştiğini görebiliyoruz. Bahreyn'deki ilk yarışta Charles Leclerc, Ferrari ile inanılmaz hızlıydı ve takım arkadaşı Carlos Sainz da iyi bir performans sergilemişti. Fakat şimdi Red Bull, her iki aracın da ilk yarışta yarış dışı kalmasına neden olan yakıt sorununu çözmüş durumda ve aynı derecede rekabetçi görünüyor."

"Ferrari ve Red Bull'un bu kadar yakın mücadele ettiğini görmek harika. Bu yüzden buradaki soru, artık hangi takımın aracını daha hızlı geliştireceği olacak. Pazartesiden cumartesi gününe kadar verilen gelişim mücadelesi, pazar günü kimi kazanacağını belirleyecek."

Hakkinen, Mercedes hakkında da açıklamalarda bulundu.

"Mercedes'in Red Bull ve Ferrari'yi yakalayabilmek için çözmesi gereken önemli sorunları var. Bunu oldukça hızlı bir şekilde yapmaları lazım çünkü bu iki takım gelişebilmek adına çok zorlayacak."

"Mercedes araçlarını sıralama turlarında 6. ve 16. sıralarda görmek tuhaftı. Lewis Hamilton araçlarının ayarlarında açıkça memnun değildi."