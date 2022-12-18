Hakkinen: "Alfa Romeo'dan daha fazlasını bekliyordum"

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Montreal yarışının ardından 51 puan toplayan ve şampiyonada dördüncülük için savaşan Alfa Romeo, sezonu altıncı sırada tamamaldı.

Eğer birkaç yarış daha olsaydı, muhtemelen bu sırayı da Aston Martin'e kaybedeceklerdi.

Hinwil merkezli takım yıl boyunca çok sayıda güncelleme getirse de, bunlardan istediği verimi alamadı ve gelişim yarışında geriye düştü.

Mika Hakkinen Alfa Romeo'nun sezona yaptığı güçlü başlangıçtan sonra daha fazlasını beklediğini ve mevcut durumun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Hakkinen, "Formula 1'de tutarlı sonuçlara ihtiyacınız vardır."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, leaves his pit box after a stop Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Alfa Romeo'ya bakarsanız, Aston Martin'i geçmeyi başardılar ve takımlar şampiyonasında iyi bir pozisyon elde ettiler."

"Bu araç, 2023 için iyi bir temele sahip olmalarını sağlıyor. 2022'den daha iyisini yapmaları demek, mükemmel bir iş yapacakları anlamına gelecek."

"Valtteri gibi sürücüler nerelerini geliştirmeleri gerektiğini ve zayıf noktalarının nereler olduğunu bilirler. O çaylak bir pilot değil, uzun yıllardır yarışıyor ve takımı büyütebilmek adına neye odaklanması gerektiğini biliyor."

"Gelişmeye devam edeceklerine eminim ama bu Alfa Romeo'dan daha fazlasını beklemiştim."

"Bence gelişim sürekli olsaydı ve iniş çıkışlar olmasaydı sürücüler daha iyi sonuçlar elde edebilirdi. Bence bu onların ritmini biraz bozdu." dedi.