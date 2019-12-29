Hakkinen: “Alfa Romeo daha iyi sonuçlar alacak”

Geçen yıl kaydettiği gelişimin ardından Alfa Romeo’nun bu yıl daha iyi olması bekleniyordu ancak beklenen ilerleme kaydedilemedi.

Takımın en iyi sonucu, kaos dolu Brezilya Grand Prix'sinde elde ettikleri dördüncülük oldu.

İki kez dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Alfa Romeo'nun ilerlemeye devam edeceğinden ve gelecek yıl daha iyi sonuçlar elde edeceğinden emin.

Hakkinen: “Kuşkusuz Kimi harika bir sezon geçirdi, özellikle de sonuçlarını takım arkadaşının sonuçlarıyla karşılaştırırsanız bunu görebilirsiniz. Lewis Hamilton ile aynı takımda yarışsaydı sonuçlarının nasıl olacağını merak ediyorum. Bu konuda çok fazla hesap yapabilir ve akıl yürütebilirsiniz, ancak Kimi'nin bu yıl harika performans gösterdiğini düşünüyorum.”

“Görünüşe bakılırsa işinden zevk alıyor, ancak kendinizi aralıksız olarak dünyayı dolaşmaya zorlamak, ruh için ciddi bir testtir. Ama Kimi çok yüksek seviyede çalıştı ve bir takım oyuncusu olarak kendisini kanıtladı.” dedi.

“Alfa Romeo'nun iyi çalışanları var, bu yüzden takımın daha iyi sonuçlar elde etmek için gereken her şeye sahip olduğunu düşünüyorum. Aracı güncellemeye devam edeceklerine inanıyorum, çünkü takımın şu noktada finansmanla ilgili herhangi bir sorunu yok. Alfa Romeo takımının bir parçası değilim ve planlarının ne olduğunu bilmiyorum, ancak er ya da geç iyi sonuçlar alacaklarından eminim.” diye ekledi.

Çeviri: İnci Beğen