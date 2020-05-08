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Hakkinen: "2021'de ne yapacağı Vettel'in motivasyonuna bağlı"

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Hakkinen: "2021'de ne yapacağı Vettel'in motivasyonuna bağlı"
Ekleyen:
, Editör
8 May 2020 11:30

Mika Hakkinen, Sebastian Vettel'in 2020'den sonra da Formula 1'de yarışmaya devam edeceğini düşünüyor.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2015'ten bu yana Ferrari için yarışıyor ve yaptığı son üç yıllık anlaşma 2020 sezonunun ardından sona erecek.

Vettel ve Ferrari'nin yeni sözleşme için görüştüğü biliniyor ancak taraflar özellikle sözleşmenin süresi konusunda anlaşmaya varamadılar.

Motorsport.com İtalya'ya göre Vettel-Ferrari görüşmeleri durma noktasına geldi ve artık taraflar alternatiflere bakmaya başladı.

1998 ve 1999'da iki kez dünya şampiyonu olan Mika Hakkinen, Vettel'in 2021'de ne yapacağının tamamen motivasyonuna bağlı olduğunu söyledi.

Eski McLaren pilotu, "Bence Sebastian’ın geleceği sadece onun kişisel motivasyonuna bağlı. Yaşı göz önüne alındığında, daha uzun yıllar Formula 1'de yarışabilir."

"Sebastian 2020'den sonra bir kariyerine devam etmek isterse, gideceği herhangi bir takım için büyük bir kazanım olacak."

Hakkinen, 2020 için favorinin Lewis Hamilton olduğunu da kabul etti.

“Lewis hatasız, aracı hakkında çok bilgili, ancak aynı zamanda gelişmeye devam eden olgun bir pilot. Mercedes ona hızlı ve güvenilir bir araç sağlarsa, gridin geri kalanının onun önüne geçmesi çok zor olacak.

Eski F1 sürücüsü Ralf Schumacher ise Vettel'le ilgili, “Uzun vadeyi düşünüyorsa Ferrari'den ayrılmak zorunda. Ama gelecek yıl yarış kazanmak istiyorsa, neredeyse hiç alternatifi yok. Bu nedenle daha az parayı kabul etmesi gerekecek."

Paul di Resta da, “Vettel'in bu kararda söz sahibi olabileceğini zannetmiiyorum. Vettel ona sunulanı almak zorunda ve bu, onun takımdan ayrılması anlamına gelebilir." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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