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Formula 1 / Son dakika

Hakkinen, 2020'de Bottas-Hamilton savaşı bekliyor

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Hakkinen, 2020'de Bottas-Hamilton savaşı bekliyor
Ekleyen:
, Editör
13 Haz 2020 13:28

Eski F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen'e göre Valtteri Bottas bu yıl şampiyon olabilir ve onu durdurabilecek tek isim Lewis Hamilton olabilir.

Valtteri Bottas geçen yıl kariyerinin en iyi sezonunu geçirmiş olsa da şampiyonluk savaşında yer alıp alamayacağına dair şüpheler var.

Bottas'ın takımda kalabilmesi için iyi bir yıla ihtiyacı olduğu düşünülüyor. Çünkü George Russell iyi bir yıl geçirirse, Mercedes koltuğu için ana aday haline gelebilir.

Eski F1 dünya şampiyonu ve Bottas'ın menajeri Mika Hakkinen'e göre Bottas, bu yıl şampiyonluk ipini göğüsleyebilir.

Fin pilota göre vatandaşını yenebilecek tek isim Lewis Hamilton olacak.

Helsingin Sanomat,"Valtteri'nin gelişimini ve işine olan bağlılığını gerçekten gördüm. Bir pilot olarak sürekli gelişiyor ve bu yüzden şampiyonluğu kazanma şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Kış testlerinde Valtteri en iyisiydi ve sezona hazır görünüyordu."

"Eğer Mercedes aynı tempoda olabilirse ve gelişmeye devam edebilirse, sadece bir pilot onu yenebilir ve o da takım arkadaşı." dedi.

Hakkinen, paralı pilotlarla ilgili de açıklamada bulundu ve bunun her zaman F1'in bir parçası olduğunu belirtti.

"Pilot her zaman takıma bir şeyler getirmek zorunda. Oraya boş ellerle gidemezsiniz. Ama elbette bugün, geçmişe kıyasla daha fazlasına ihtiyacınız var."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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