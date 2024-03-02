Hakkında çıkan iddialardan aklanan Horner ve eşi, Bahreyn padoğunda el ele görüldü!

Christian Horner kısa bir süre önce bir kadın çalışan tarafından görevi kötüye kullanmakla suçlandıktan sonra Red Bull'un iç soruşturmasına konu oldu. Ancak Britanyalı takım patronu, iki hafta süren soruşturmanın ardından 'aklandı' ve bu durum Formula 1 dünyasını 'alt üst' etti.

Ancak geçtiğimiz perşembe günü, Horner ile çalışan arasındaki WhatsApp konuşmalarının ekran görüntülerini içerdiği iddia edilen ve dava dosyasına eklenen isimsiz bir e-posta yüzlerce gazeteciye, takım patronlarına ve F1/FIA'dan isimlere gönderilmişti.

Ekran görüntülerinin doğruluğu teyit edilmedi. Ancak padoktaki söylentiler, Uluslararası Otomobil Federasyonu başkanının Red Bull patronuyla bir toplantı yaparak konuya açıklık getirmesini isteyecek kadar yoğunlaştı.

Cumartesi günü, Horner'ın eşi, eski Spice Girls üyesi Geri Halliwell kocasıyla el ele Bahreyn padoğuna geldiğinde ortalık çalkalandı. Bazı WhatsApp konuşmaları sızdırıldıktan sonra bile İngiliz takım patronu masum olduğunu ısrarla vurgulamıştı. Ancak görüntülerin doğruluğu hakkında yorum yapmadı.