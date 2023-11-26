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Formula 1 Abu Dabi GP
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Hakemlerle görüşmeye çağrılan Perez: "Norris temasından çok daha kötü şeylere ceza vermediler"

Enteresan bir nedenden ötürü hakemlerle görüşmeye çağrılan Sergio Perez, kendisine 5 saniyelik zaman cezası veren hakemlerin "bundan daha kötü şeylere" ceza vermediğini düşünüyor.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Abu Dabi Grand Prix'sine 9. sıradan başlayan Sergio Perez, güçlü bir tempoya sahipti ve iyi de bir stratejiyle rakiplerini birer birer geçerek yükseliyordu. 

Yarışın son bölümünde dördüncü sıra için Lando Norris'i geçmeye çalışan Perez, İngiliz pilot ile temas yaşadı. 

Perez, 6 ve 7. virajlardan oluşan şikanda kendisini içeri attı ve Norris'le temas etti. Norris bu temas sonucunda pistten dışarı taştı ve virajı keserek yine de önde kalmayı başardı. Hakemler bu olayı incelemelerinin ardından Perez'e 5 saniye zaman cezası verdiler. 

Meksikalı pilot, normalde çizgiyi 2. sırada geçse de bu ceza nedeniyle 4. sıraya geriledi ve podyumu kaybetmiş oldu. 

Yarışın ardından hakemlerin ceza kararını eleştiren Perez, "çok daha kötü şeylere" ceza verilmediğini söyledi. 

"Bugün en iyi strateji bizde gibi durdu, tek pit-stop stratejisi mümkün müydü bilmiyorum. Bunun için yarışı yeniden izleyip analiz etmemiz gerek."

"Takımdaki herkes çok iyi iş çıkardı, harikaydı. Hakemler ise bugün çok vasatlardı. Bundan çok daha kötü temaslar ve ihlaller gördük, onlara ceza çıkmadı. Bizim sadece lastiklerimiz değdi, Lando virajı tamamen kesit ve yine de ceza aldım." 

Bazı Sky F1 yorumcuları, bu temasta Perez'in daha fazla dönebileceğini düşündüklerini söylemişti. Perez bu yorumlara ise şöyle yanıt verdi: "Birinin arkasında olduğunuzda ve geç frenlediğinizde, aracın kontrolünün tamamen sizde olmadığını unutmamalısınız."

"Lando benim içeri çizgide olduğumu biliyordu, yine de döndü ve lastiklerimiz çarpıştı. Dürüst düşüncem olarak söylüyorum, bence bu bir yarış kazasıydı." 

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Perez radyodaki yorumları nedeniyle hakemlerle görüşmeye çağrıldı

Hakemler, Perez'i radyodaki yorumları nedeniyle görüşmeye çağırdılar ama düşüneceğinizin aksine, Perez'in görüşmeye çağrılmasına neden olan yorumlar yarışın ardından hakemlere yönelik kızgın söylemler değildi, bu yorumlar yarışın öncesinde yapılmıştı. 

Hakemler, Perez'in yerel saatle 16.31'de (yani yarış başlangıcından yarım saat kadar önce) radyodaki yorumları nedeniyle görüşmeye çağırıldığını açıkladı. 

Yapılan açıklamada, çağrılma gerekçesi olarak "Uluslararası Sportif Kurallar Madde 12.2.1 k)'nin ihlal edildiği iddiası - 16:31'de radyodan yapılan açıklamalar." ifadelerine yer verildi. 

 

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