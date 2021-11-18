Hakemler, Verstappen hakkındaki kararını cuma günü açıklayacak

Mercedes, geçtiğimiz salı günü Max Verstappen'in Lewis Hamilton'a karşı yarışın 48. turunda yaptığı savunmaya dair yeni araç üstü görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından FIA'ya, olayın yeniden inceleme talebinde bulunmuştu.

FIA'nın bu talebi kabul etmesi için, Mercedes'in fark yaratacak kanıtlar sunması gerekiyordu ve Mercedes de bu kapsamda Verstappen'in araç üstü görüntüsünü sundu.

Bu, hakemlerin o noktada sahip olmadığı bir görüntüydü ve eğer hakemlerin erişimi olsaydı, belki de farklı bir karar çıkacaktı.

Katar GP öncesinde gerçekleştirilen bir video konferans görüşmesinin ardından FIA hakemleri, konuyu bir birkaç saat boyunca kendi aralarında tartıştılar ve akşam saatlerinde yapılan açıklamayla beraber, kararlarını cuma günü açıklayacaklarını duyurdular.

FIA'dan yapılan kısa açıklamada, "Hakemler, Mercedes ve Red Bull temsilcileriyle bugün gerçekleştirilen duruşmanın ardından konuyu değerlendiriyorlar ve yarın kararlarını duyuracaklar." denildi.

Red Bull duruşmaya Christian Horner, Adrian Newey ve Jonathan Wheatley gibi önemli isimlerle katıldı.