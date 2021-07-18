Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı

Hamilton ve Max Verstappen, Silverstone'daki yarışın ilk turunda kelimenin tam anlamıyla tekerlek tekerleğe yarışıyorlardı.

Copse'ye doğru ilerlerken Hamilton, rakibi Verstappen'i yakalamayı başardı ve dönüşü Hollandalı pilotun iç tarafından yapmaya çalışıyordu.

Ancak, Hamilton'ın aracının sol ön tekerleğinin Verstappen'e çarpmasıyla, Red Bull sürücüsü yüksek hızda bariyerlere çarptı.

Kazada 51G yiyen Verstappen, kontrollerden geçmek için hemen hastaneye kaldırıldı ve sürücünün kontrolleri hâlâ devam ediyor.

FIA ise yarıştan sonra neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı.

10 saniye cezanın nedenlerini açıklayan bu belgede, hakemler Hamilton'ın olayı önlemek için daha fazlasını yapabileceğini belirtti.

''Hakemler, video ve telemetri kayıtlarını tekrar inceledi. 33 [Verstappen] ve 44 [Hamilton] numaralı araçlar dokuzuncu viraja girdiğinde 33 numaralı araç liderliği almıştı ve 44 numaralı araç ise biraz daha geride ve iç taraftaydı.''

''44 numaralı araç virajın apeksine ulaşmayan bir çizgideydi ve iç tarafta yer vardı.''

''33 numaralı araç virajda dönerken, 44 numaralı araç temastan kaçınmaya çalışmadı ve 44 numaralı aracın sol önü, 33 numaralı aracın sağ arkasına temas etti. 44 numaralı aracın çoğunlukla hatalı olduğuna karar verildi.''

Hamilton 10 saniye ceza almasına rağmen güçlü temposunu devam ettirdi ve Britanya Grand Prix'si galibiyetini Charles Leclerc'in elinden alarak, şampiyonadaki puan farkını sekize indirdi.

Yarıştan sonra konuşan Hamilton, Verstappen'in ona yeteri kadar yer bırakmadığı konusunda ise ısrarcıydı.

Hamilton, ''Tabii ki, her zaman tutumumda ölçülü davranmaya çalıştım, özellikle de Max'la savaşırken. Biliyorsunuz o çok agresif biri.''

''Bugün de, onun yanında gidiyordum ve bana yer bırakmadı.'' ifadelerini kullandı.