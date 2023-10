Hadjar: "Hızlıca ritme girdim, uzun süredir F1 pilotuymuşum gibi hissettim"

Meksika Grand Prix’sinin 1. antrenman seansında Oscar Piastri dışında tam 5 çaylak sürücü pistteydi. AlphaTauri koltuğunu ise Isack Hadjar teslim aldı. Temiz ve hatasız bir seans geçiren Hadjar, ilk kez bir F1 aracının direksiyonun başına oturduğu bu antrenman seansını 17. sırada tamamladı.

Fransız pilot, katıldığı ilk F1 antrenman seansı sonrası oldukça mutluydu ve açıklamalarda bulundu.

Hadjar, “Daha önce bir gösteri sürüşü bile yapmadım. Bu, benim F1 otomobiline ilk binişim. Kullandığım en iyi araç F2 otomobiliydi.”

“Otomobildeki tüm prosedürlerle ilgilenmek ve trafikle başa çıkmak ilk başlarda çok zordu. Ama hızlı bir şekilde ritme girdim ve bunu uzun süredir yapıyormuş gibi hissettim.”

“Dürüst olmak gerekirse antrenman seansı öncesi endişeliydim. Heyecanlı değil endişeliydim. Çünkü bunun F2’ye kıyasla daha zor olacağını biliyordum. İlk turdan sonra rahatladım ve "Tamam bu işi başardım." dedim. Seans beklediğimden iyi geçti.”

“Açıkçası ilk turda düzlükte hissettiğim hız çılgıncaydı. Hızlanma, frenleme çok güçlüydü. Bu konuda kendime güvenmem gerekiyor ve sonrasında kendimi ve sürüşümü geliştirmem gerekiyordu.”

Helmut Marko’nun kendisine ‘küçük Prost’ olarak seslenmesi sorulduğunda ise Hadjar: “Bunu bana iki sene önce söyledi. Neden böyle çağırdığını bilmiyorum ama bu lakabı kabul ediyorum.”

Alain Prost’a, yarışlardaki teknik ve analitik yaklaşımından ötürü profesör lakabı verilmişti. Hadjar bunun üzerine, “Dürüst olmak gerekirse sürüş dışında mühendislerle gerçekten yakından ilgileniyorum."

"Mühendislerden bilgi almayı bir iş olarak görmüyorum. Onlardan çok şey öğreniyorsunuz ve bu yaptığınız işte daha iyi olmanızı sağlıyor.” dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Isack Hadjar, Scuderia AlphaTauri, with his engineers on a track walk