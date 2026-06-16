Hadjar'dan Red Bull'a eleştiri: "Ben bir makine değilim!"

Sezonun başından bu yana Red Bull pilotları, özellikle kalkışlarda istikrarsız performans sergiliyor. Zaman zaman başarılı startlar atılsa da hem Max Verstappen hem de Isack Hadjar birçok yarışta ışıkların sönmesiyle birlikte pozisyon kaybetti.

Rakip takımlar ise benzer sorunları büyük ölçüde geride bırakmış durumda. Özellikle Mercedes, sezonun ilk yarışlarında startlarda sık sık sıra kaybeden Kimi Antonelli ile önemli ilerleme kaydetti ve son yarış hafta sonlarında daha istikrarlı kalkışlar gerçekleştirmeyi başardı.

Ancak Red Bull'da sorun devam ediyor. Mevcut sorun, İspanya Grand Prix'sinde bir kez daha açık şekilde ortaya çıktı.

Yarışa 6. sıradan başlayan Hadjar, gridde takım arkadaşının hemen arkasında yer alıyordu. Ancak kötü bir kalkış yapan Fransız pilot, yalnızca 1. viraja kadar olan bölümde sekiz sıra kaybederek 14. sıraya geriledi.

Yarışı altıncı sırada tamamlamayı başarsa da Hadjar, startını 'kâbus' olarak tanımladı ve takımın bu konuda hızla harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

F1 TV'ye konuşan Hadjar şunları söyledi: "Startlarımız üzerinde çalışmamız gerekiyor çünkü bu şekilde devam etmemiz mümkün değil."

"Her yarış hafta sonunda aynı hikâyeyi yaşıyoruz. Bugün tam anlamıyla bir kâbustu. Aslında bütün hafta sonu boyunca bu konuda zorlandım."

"Çalışmamız gereken ana konu bu çünkü herkes ilerleme kaydetti ama ben yine geriye gittim. Start prosedürü çok zor ve çalışma aralığı çok dar."

Kötü startının nedeni sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Bilmiyorum dostum. Bütün hafta sonu benim için böyle geçti."

"Hafta sonu boyunca yaptığımız altı antrenman startı arasında en kötüsü buydu. Bu sezon boyunca hiç yapmadığım bir şeyi yaptım ve iki kez stop ettim. Bu yüzden bu sorunları çözmemiz gerekiyor çünkü prosedür aşırı derecede karmaşık."

"Ben bilgisayar değilim, makine değilim. %0.0001 hassasiyetle hareket edemem."

Red Bull takım patronu Laurent Mekies ise Hadjar'ın eleştirilerini dolaylı olarak doğruladı.

Barselona'daki yarışın ardından konuşan Mekies şunları söyledi: "İyi bir start alamadık, bu konuda zayıf olduğumuz doğru."

"Güç ünitesi üreticisi olarak ilk yılımızdayız ve öğrenmemiz gereken çok şey var. Şasi tarafı ile güç ünitesi tarafı arasında geliştirmemiz gereken birçok alan bulunuyor."

"Çok iyi bir güç ünitesine sahip olduğumuzu söylüyoruz ancak bu güç ünitesinin çalışma aralığı oldukça dar."

"Bu da bazı alanlarda işinizi daha zor hale getiriyor. Ama bunların hepsi ilk yılın öğrenme sürecinin bir parçası."

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images