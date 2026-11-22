Formula 1 Las Vegas GP
Hadjar'a 10 saniye ceza verildi
Las Vegas Grand Prix’sinin ardından hakemler, güvenlik aracı pistteyken yeterince yavaşlamadığı gerekçesiyle Isack Hadjar’a 10 saniye zaman cezası verdi. Fransız pilot, bu cezanın ardından yarışı 14. sıradan 15. sıraya geriledi.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 22 Kas 2026 08:30
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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Red Bull Racing pilotu Isack Hadjar, Las Vegas Grand Prix’sinin ardından aldığı 10 saniyelik zaman cezasıyla bir sıra kaybetti.
Hakemler, Fransız pilotu güvenlik aracının pistte bulunduğu sırada yeterince yavaşlamadığı gerekçesiyle cezalandırdı. Hadjar, 13. ve 14. virajlar arasındaki düzlükte, önünde bulunan Max Verstappen’den yaklaşık 100 km/sa daha yüksek hızla ilerledi.
Bundan dolayı da kendisine zaman cezası verildi.
Sonuçlara eklenen 10 saniyenin ardından Hadjar, 14. sıradan 15. sıraya geriledi. Böylece Liam Lawson bir sıra yükselerek yarışı Hadjar’ın önünde tamamladı.
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- Motorsport.com Ekibi
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