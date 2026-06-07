Hadjar: "Yarış inanılmaz derecede zorlayıcıydı!"

Monako'nun dar ve hata affetmeyen sokaklarında podyum mücadelesi veren Isack Hadjar, yarış boyunca mekanik sorunlarla boğuşmasına rağmen damalı bayrağı üçüncü sırada görmeyi başardı.

Hafta sonuna ilk antrenman turlarında yaptığı şanssız kazayla başlayan ve ritim bulmakta zorlanan Hadjar, yarış esnasında yaşadığı büyük zorlukları şu sözlerle aktardı: "Güzel bir start aldık.”

“Yarışı kontrol altında götürüyorduk ancak ilk 10-15 tur içinde aracı sürmekte aşırı derecede zorlanmaya başladım. Bu durumu yaşamak istemeyeceğiniz tek bir pist varsa, o da kesinlikle burasıdır.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“60 turu bu şekilde tamamlamak zorunda kalmak inanılmaz derecede zorlayıcıydı.”

“Yarışın sonundaki yeniden startta bile hâlâ güç eksikliği yaşıyordum. Virajlarda limitleri hiç bu kadar zorlamak zorunda kalmamıştım.”

“Kazayla başladığımız ilk antrenman seansını düşündüğümüzde, olağanüstü bir hafta sonu oldu diyebilirim. Başta geri dönecek öz güvenim yoktu ama bunu başardık."