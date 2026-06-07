Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Monako GP

Hadjar: "Yarış inanılmaz derecede zorlayıcıydı!"

Monako Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayan Isack Hadjar, yarışın ilk turlarından itibaren araçta ciddi sürüş ve güç sorunları yaşadığını açıkladı.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Monako'nun dar ve hata affetmeyen sokaklarında podyum mücadelesi veren Isack Hadjar, yarış boyunca mekanik sorunlarla boğuşmasına rağmen damalı bayrağı üçüncü sırada görmeyi başardı. 

Hafta sonuna ilk antrenman turlarında yaptığı şanssız kazayla başlayan ve ritim bulmakta zorlanan Hadjar, yarış esnasında yaşadığı büyük zorlukları şu sözlerle aktardı: "Güzel bir start aldık.” 

“Yarışı kontrol altında götürüyorduk ancak ilk 10-15 tur içinde aracı sürmekte aşırı derecede zorlanmaya başladım. Bu durumu yaşamak istemeyeceğiniz tek bir pist varsa, o da kesinlikle burasıdır.” 

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“60 turu bu şekilde tamamlamak zorunda kalmak inanılmaz derecede zorlayıcıydı.”

“Yarışın sonundaki yeniden startta bile hâlâ güç eksikliği yaşıyordum. Virajlarda limitleri hiç bu kadar zorlamak zorunda kalmamıştım.” 

“Kazayla başladığımız ilk antrenman seansını düşündüğümüzde, olağanüstü bir hafta sonu oldu diyebilirim. Başta geri dönecek öz güvenim yoktu ama bunu başardık."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber 2026 Monako GP: Kaotik yarışta Antonelli lider, Hamilton ikinci, Hadjar üçüncü sırada
Sonraki haber Hamilton: "Monako'da ikinci olmak harika bir his!"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

FIA kararlarını açıkladı: Hadjar podyumda, Perez Cadillac’ın ilk puanını kaybetti

Formula 1
Formula 1
Monako GP
FIA kararlarını açıkladı: Hadjar podyumda, Perez Cadillac’ın ilk puanını kaybetti

Sainz: "İnsanların aptalca riskler alması yarışımı mahvetti"

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Sainz: "İnsanların aptalca riskler alması yarışımı mahvetti"

Monako kaosu yarışın ardından devam ediyor: Hadjar hakemler kuruluna çağırıldı

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Monako kaosu yarışın ardından devam ediyor: Hadjar hakemler kuruluna çağırıldı

Son Haberler

FIA kararlarını açıkladı: Hadjar podyumda, Perez Cadillac’ın ilk puanını kaybetti

Formula 1
F1 Formula 1
Monako GP
FIA kararlarını açıkladı: Hadjar podyumda, Perez Cadillac’ın ilk puanını kaybetti

Sainz: "İnsanların aptalca riskler alması yarışımı mahvetti"

Formula 1
F1 Formula 1
Monako GP
Sainz: "İnsanların aptalca riskler alması yarışımı mahvetti"

Russell: "Kontrolüm dışında olan şeyler yüzünden 40 puan kaybettim"

Formula 1
F1 Formula 1
Russell: "Kontrolüm dışında olan şeyler yüzünden 40 puan kaybettim"

Monako kaosu yarışın ardından devam ediyor: Hadjar hakemler kuruluna çağırıldı

Formula 1
F1 Formula 1
Monako GP
Monako kaosu yarışın ardından devam ediyor: Hadjar hakemler kuruluna çağırıldı

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle