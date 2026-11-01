Formula 1 Meksika GP

Hadjar: “Virajda Russell’a güvenmemeliydim”

Isack Hadjar, Meksika GP’nin ardından basına konuştu ve Russell ile yaşadığı teması değerlendirdi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 1 Kas 2026 23:13

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Isack Hadjar

Fotoğraf: LAT Images

Meksika Grand Prix'sine 7. sıradan başlayan ve ilk turda George Russell ile yaşadığı temas nedeniyle geri sıralara dülen Isack Hadjar, yarış sonrasında büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

6. virajda önceliğin tamamen kendisinde olduğunu ve Russell'ın hamle yapmasını beklemediğini dile getiren Fransız pilot, temas sonucu tabanında hasar oluştuğunu ve pit stopta zaman kaybettiğini belirtti.

Meksika GP’nin ardından basına konuşan Isack Hadjar, şu ifadeleri kullandı: “Gerçekten büyük yazık oldu.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

“Dürüst olmak gerekirse Russell’ın 6. virajda içeri atılmasını hiç beklemiyordum, çünkü viraj tamamen benimdi. Elbette orada olduğunun farkındaydım ama virajda ona güvenmemeliydim. Yine de olan oldu ve temas yarışımı tamamen mahvetti.”

“Temasın ardından tabanda küçük hasarlar oluştu. Ayrıca pit stop sırasında bazı onarımlar yapmak zorunda kaldık ve bu da birkaç saniye kaybetmemize neden oldu.”

“Yine de performans açısından dramatize edilecek bir durum yoktu, orta lastiklerle temiz havaya çıktığım her an tempom gayet iyiydi. Yumuşak lastiklere geçtiğimizde sadece iki tur atabildim ama inanılmaz hızlı hissettim.”

“Zaten daha ilk turda 'Tamam, bugün podyum şansım var' diye düşünmüştüm ama temasla birlikte her şey bitti.”

“Aslında ilk turda yaşanan bu olay benim hatamdı, eğer dün sıralamada daha iyi bir iş çıkarsaydım bugün 7. sıradan başlamazdım. Belki de podyumdan daha fazlası için savaşır ve yarışta George ile hiç karşılaşmazdık.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

“Böyle şeyler oluyor ama önde kalıp elinden geleni yapmanız gerekiyor. Çok daha iyi bir performans sergilemeliydim.”

“Yine de takım adına olumlu şeyler var, mesela bu yılki en iyi kalkışımı yaptım. Şimdi bu harika startın nedenini anlayıp sonraki yarışlarda da çizgimizi bozmadan uygulamamız gerekiyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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